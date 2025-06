Mark van Bommel gecontacteerd door Serie A-club

Parma denkt aan Mark van Bommel als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt Gianluca Di Marzio. Beide partijen zouden inmiddels al contact met elkaar hebben.

Parma is op zoek naar een nieuwe trainer. Cristian Chivu, die sinds februari aan het roer stond bij de Italiaanse club, vertrok onlangs naar Inter.

Ook Daniele De Rossi staat op het lijstje bij Parma, maar de club richt zich momenteel op een buitenlandse trainer. Van Bommel lijkt daarbij de voornaamste kandidaat te zijn.

Aan het begin van dit jaar, nog voordat Chivu werd aangesteld, was Van Bommel ook al in beeld bij Parma. Met Chivu aan het roer eindigde de club uiteindelijk als zestiende in de Serie A.

Van Bommel was eerder dit jaar in gesprek met NEC over de opvolging van Rogier Meijer in Nijmegen. De clubleiding in De Goffert koos uiteindelijk voor Dick Schreuder als nieuwe coach.

De 48-jarige Limburger is sinds vorig jaar zomer clubloos, na zijn vertrek bij Royal Antwerp FC. Voor die tijd was hij ook al hoofdtrainer bij PSV en VfL Wolfsburg.

Als speler maakte de voormalig middenvelder jarenlang furore bij clubs als AC Milan, Bayern München, FC Barcelona en PSV. Daarnaast kwam hij tot 79 interlands voor het Nederlands elftal.