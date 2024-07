Fledderus wil naast Varane nog een grote naam uit Frankrijk aantrekken

Mark-Jan Fledderus wil naast Raphaël Varane nog een grote naam uit Frankrijk aantrekken

Como wil na de promotie naar de Serie A volop doorpakken. De Italiaanse club, waar Mark-Jan Fledderus betrokken is als adviseur, is al langere tijd bezig met de komst van Raphaël Varane (31). Nu is Como volgens Fabrizio Romano eveneens in de markt voor Anthony Martial (28). De Franse aanvaller zit net als Varane nog zonder club na zijn vertrek bij Manchester United.

Martial heeft meerdere aanbiedingen van Engelse clubs afgewezen, daar de dertigvoudig international van les Bleus toe is aan een uitdaging buiten de Premier League. Martial stond tussen 2015 en 2024 onder contract bij Manchester United, al speelde hij in 2022 een half jaar op huurbasis bij Sevilla.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Eerder werd Martial gelinkt aan het Besiktas van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Turkse topclub kiest er echter voor om Ciro Immobile (34) weg te kopen bij Lazio. Volgens Romano heeft de jongere Martial over interesse echter niets te klagen.

De Fransman zou meerdere belletjes hebben ontvangen. Como behoort in ieder geval tot het groepje clubs dat Martial wil strikken. Romano weet dat de voormalig Red Devil in de komende weken een besluit neemt over zijn toekomst.

Manchester United kocht Martial in de zomer van 2015 voor 60 miljoen euro van AS Monaco. In 317 officiële wedstrijden namens de Engelse grootmacht was hij goed voor 90 doelpunten en 47 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 10 miljoen euro.

Ambitieus

Como, dat met trainer Cesc Fàbregas aan het roer de Serie A instroomt, laat zien behoorlijk ambitieus te zijn. Romano meldde vorige week dat de Italiaanse promovendus nog altijd in de race is voor de handtekening van Varane.

Como heeft ambities en heeft al meermaals toegeslagen op de transfermarkt. Zo werd er al 4,5 miljoen euro betaald aan AS Roma voor voormalig Serie A-topscorer Andrea Belotti. Daarnaast werd Alberto Dossena voor acht miljoen euro overgenomen van Cagliari en maakte de club vijf miljoen euro over naar Lecce voor Gabriel Strefezza.

Matthias Braunöder, Ben Koné, Marco Curto en Peter Kovacik werden ook al gecontracteerd. Naast Varane en Martial moeten ook Pau López (Olympique Marseille) en Rodri Sánchez (Real Betis) zich voegen bij de selectie van Fàbregas.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties