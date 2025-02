Mario Been uit afkeur over gedrag Noa Lang: ‘Ik vind het echt ongepast gedrag’

Mario Been snapt niets van het gedrag van Noa Lang richting de supporters van PSV, zo vertelt hij in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Voor de analist staan de voetbalkwaliteiten van Lang buiten kijf, maar haalt de buitenspeler er in zijn ogen niet het maximale uit.

Lang maakte een fantastisch doelpunt tegen Willem II, maar weigerde uit onvrede te juichen. In plaats daarvan stak hij een vinger voor de mond. Na afloop haalde hij genadeloos uit naar de fans. “Ik vind dat je de ploeg moet steunen. We hebben het even zwaar. Van wat zij doen gaan we niet beter spelen."

Mario Been kan zich niet vinden in het gedrag van Lang. “De speler heeft een teleurstelling, want je moet winnen van Willem II. Het publiek heeft een teleurstelling, want die ziet het allemaal uit de handen glippen. En dan ga jij als voetballer jezelf tegen het publiek zetten. Ik vind het echt ongepast gedrag”, aldus een felle Been.

“Ik denk dat je zelf meer in de spiegel moet kijken of je elke wedstrijd het maximale eruit haalt. Als je dan naar gister kijkt, zie je heel veel spelers op vijftig of zestig procent lopen. En die denken blijkbaar dat het in deze fase genoeg is. En dat is het niet”, stelt de analist.

“Er is geen discussie over het talent van Noa Lang. Je ziet hoe makkelijk hij iemand passeert. Je kan wel je vraagtekens zetten bij het rendement, maar aan alles zie je dat deze jongen geweldig kan voetballen”, looft de voormalig trainer de linksbuiten van PSV. “Hij heeft alles wat een voetballer nodig heeft. Maar doordat hij vaak met hele andere dingen bezig is, gaat dat vaak ten koste van zijn voetbalvermogen.”

Been vervolgt: “Kwalitatief is hij zo goed, dat weet je ook. Voetbaltechnisch is er geen discussie over hem. Dit is gewoon een absolute wereldgoal. Wees dan ongelofelijk blij in plaats van dit gedrag te vertonen.”

De ESPN-analist stipt vervolgens een verbeterpunt in het spel van Lang aan. “Hij heeft vaak wel iets van: mwah laat maar gaan, het zal zo’n vaart niet lopen. Hij moet meer doen om een voorzet eruit te halen. Ik weet dat je dat van zo’n type vaak niet kan verwachten. Maar dat zal je bij spelers van Go Ahead Eagles wel zien, dat ze honderd procent geven.”