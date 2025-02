Mario Been kapittelt Feyenoord-aanwinst: 'Ik weet niet wat ik zie! Is dit echt een international?'

Feyenoord verloor woensdagavond voor de derde keer op rij in een uitwedstrijd. Mario Been legt na de verloren kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (2-0) de vinger op een aantal zere plekken bij Feyenoord.

De Rotterdammers kampen de laatste weken met ongelooflijk veel blessureleed. "Feyenoord heeft gewoon een fitte Timber nodig", aldus de analist bij ESPN. "Dat is iemand die flair en grinta brengt op het middenveld. Als Hwang ook al maar een half wedstrijdje kan spelen, dan valt er wel heel veel weg. Het heeft ook met vorm te maken.

Ayase Ueda kon het in de spits van Feyenoord wederom niet bolwerken. "Ueda is een schim. Of een schim, we hebben hem eigenlijk nog nooit helemaal gezien. Het is niet goed genoeg", aldus Been.

Been vindt de selectie van Feyenoord 'gewoon geen top'. "In de Champions League hebben ze af en toe wat laten zien, maar dan moet iedereen er zijn en alles goedvallen. Dat was ook nog met Santiago Gimenez, die valt dan ook nog weg. Nu is het afwachten hoe Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo het gaan doen", doelt Been op de laatste twee aankopen van Feyenoord, die overkwamen van respectievelijk Le Havre en Santos Laguna.

Jakub Moder, die in januari werd gekocht van Brighton & Hove Albion, heeft Been in zijn eerste twee wedstrijden totaal niet overtuigd. "Ik weet niet wat ik zie! Ik kan daar niets aan ontdekken waarvan ik denk: zo, dit is een Pools international", aldus Been, die presentator Milan van Dongen met zich meekrijgt. "Moder speelde niet heel veel ballen naar de goede kleur", aldus Van Dongen.

Marciano Vink neemt het enigszins voor Moder op. "Het is ook wel heel lastig. Ik geef het je te doen. Er zijn wisselingen. De ene helft heb je Hwang naast je, de andere helft Timber. Hij heeft zelf nauwelijks ritme. Elke pass van Moder vooruit werd net onderschept. Dat is wedstrijdritme. Die jongen moet er noodgedwongen meteen staan. Het is moeilijk."