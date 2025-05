Mario Been: 'Als iedereen was zoals hij, hadden we geen oorlog op de wereld'

Peter Houtman is woensdagavond voor het laatst stadionspeaker van Feyenoord, dat bezoek krijgt van laagvlieger RKC Waalwijk. De oud-aanvaller neemt na bijna dertig jaar trouwe dienst afscheid, daar bij hem eerder dit jaar Alzheimer is geconstateerd.

In De Eretribune wordt aandacht besteed aan het afscheid van Houtman (67). Uit de beelden van de aankomst van de Rotterdammer bij De Kuip blijkt hoe populair hij is. Houtman wordt overal aangeklampt en maakt met veel mensen een kort praatje.

Tegen RKC neemt Houtman dus afscheid van zijn functie bij Feyenoord: ''Dat zal heel gek zijn. Ik laat alles op me afkomen en dan zie ik wel wat er op me af komt. Ik hoop wel dat we die wedstrijd winnen'', aldus de vertrekkende stadionspeaker.

Mario Been is louter positief over de afzwaaiende Houtman. ''Een liever mens bestaat niet'', zo klinkt het in de studio van ESPN. ''Het zal emotioneel voor hem zijn, want dit is natuurlijk zijn dingetje.''

''Hij is al dertig jaar de stadionspeaker bij Feyenoord. En als je dan door gezondheidsredenen daarmee moet stoppen...'', treurt Been. ''Maar hij heeft altijd voor iedereen een goed woord over.''

''Ik zeg weleens gekscherend: als iedereen was zoals hij, hadden we geen oorlog op de wereld. En dat is ook zo. Want het is een schat van een man'', herhaalt Been nog eens zijn waardering voor Houtman.

''En het was ook een geweldige voetballer. Hij kon harder koppen dan ik kon schieten, bij wijze van spreken. En hele mooie goals gemaakt, ook voor Feyenoord. Het is jammer dat zo'n icoon moet stoppen'', verzucht de analist.