Mario Balotelli steekt vuurwerk af in kleedkamer en laat aanwezigen schrikken

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mario Balotelli, die de aandacht opeist met het gooien van een rotje in de kleedkamer van Adana Demirspor.

Mario Balotelli heeft in de afgelopen jaren meermaals het nieuws gehaald met opmerkelijke acties op en buiten het veld. Zo gooide hij ooit dartpijltjes op een jeugdspeler van Manchester City, reed hij met een Ferrari over een kartbaan en stak hij vuurwerk af in zijn eigen badkamer.

Nu heeft Balotelli, die maandag nog matchwinner was tegen Fatih Karagümrük (1-0), opnieuw de schijnwerpers op zich gericht gekregen. Op sociale media gaan beelden rond van Balotelli die een rotje afsteekt in de kleedkamer van Adana Demirspor. Te zien is hoe niet iedereen de knal ziet aankomen, wat leidt tot enkele schrikreacties.

?? Balotelli'den Adana Demirspor soyunma odasina torpil. pic.twitter.com/w0MGqyNsxa — FutbolArena (@futbolarena) March 6, 2024

