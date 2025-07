Mario Balotelli haalt in tirade uit naar 'respectloze' Patrick Vieira: 'Geef toe dat ik je op de kast jaag!'

Mario Balotelli heeft in de podcast Centrocampo hard uitgehaald naar Patrick Vieira. Laatstgenoemde was afgelopen seizoen trainer van Genoa, waar Balotelli onder zijn leiding amper aan de bak kwam.

De nu transfervrije Balotelli werd op voorspraak van Alberto Gilardino in oktober 2024 transfervrij gestrikt door Genoa. Enkele weken na zijn komst werd Gilardino ontslagen en vervangen door Vieira, die Balotelli als teamgenoot (Manchester City en Inter) en trainer (OGC Nice) heeft meegemaakt.

Balotelli kreeg onder Vieira geen enkele basisplaats bij Genoa. Zes keer mocht Balotelli invallen van de Franse oud-middenvelder. Na zijn laatste wedstrijd, toen hij op 21 december vlak voor tijd inviel tegen Napoli, werd Balotelli voor de rest van het seizoen om 'technische redenen' buiten de groep gehouden.

"Toen hij aankwam, belde hij me en vroeg hoe het met me ging, over het team. Het leek alsof hij goede bedoelingen had, maar toen liet hij me de eerste paar wedstrijden maar een paar minuten spelen", citeert Tuttomercatoweb de woorden van Balotelli.

"Dus ik ging naar hem toe en vroeg of er problemen waren. Ik vroeg niet om 90 minuten te spelen, maar hij gebruikte me wel steeds 2 of 4 minuten. Toen nam hij me mee naar Lecce en bleef ik op de bank zitten. Tegen Milan was er in de 86e minuut een vrije trap en hij riep me niet."

"Hij verzekerde me dat er geen problemen waren, maar gaf er de voorkeur aan om spelers op te stellen die rennen. Kijk, het is logisch dat Andrea Pinamonti begint, hij werkt hard voor de verdediging, maar het is niet goed dat ik maar 2 minuten speel. Ik weet zeker dat ik in sommige wedstrijden een oplossing kan bedenken. Ik denk dat het probleem was dat hij me gewoon niet mocht, het ging niet om voetbal."

Balotelli vertelt verder dat hij zich in de steek gelaten voelde door de directie van Genoa. "De club had niet het lef om er iets over te zeggen. Ik heb altijd gezocht naar een goede reden hiervoor. Ik heb hem (Vieira, red.) ooit een lang bericht geschreven, dat ik later zal publiceren. Hij heeft me nooit een antwoord gegeven en me zelfs niet in de ogen gekeken, dus ik moest alleen trainen."

"De club zei dat Vieira bang was dat ik geen genoegen zou nemen met weinig speeltijd, wat onzin is. Geef gewoon toe dat ik je op de kast jaag! We hebben twee keer gesproken, hij bleef maar zeggen dat ik problemen zou veroorzaken, maar wanneer heb ik dat ooit echt gedaan? Iedereen is dol op me in de kleedkamer, ik heb met niemand problemen."

"Als ik met de selectie train, kan ik het niveau misschien opkrikken. Ik denk niet dat de situatie zo extreem is dat ik niet genoeg loop voor zijn speelstijl. Ik heb er in december aan gedacht om te vertrekken, maar ik wilde volhouden."

"Ik had niet verwacht dat de mensen met wie ik bij Genoa te maken had zo respectloos zouden zijn, puur op menselijk vlak. Nu verwacht ik dat ze de rest van mijn leven nooit meer met me praten. Ze hadden zeven maanden de tijd om iets te zeggen, ze hadden respectloos gehandeld zonder reden of excuses."

"Ik speelde vier minuten tegen Napoli en maakte bijna een doelpunt. Het voelde alsof Vieira bijna bang voor me was, dat als ik scoorde, hij me zou moeten opstellen. Hij wilde de redder van Genoa zijn, het irriteerde hem dat de journalisten altijd naar me vroegen."

"Ik voelde me echt in de steek gelaten, in alle opzichten. En toch had ik, als we samenspeelden, nooit problemen met Vieira. Ik speelde regelmatig bij Nice, af en toe haalde hij me eraf en zei dat ik meer moest rennen, maar ik maakte een hoop doelpunten, waarom zou hij nu alles veranderen?"

"Hij kon dit niet accepteren, ik gaf hem advies, en hij had kunnen luisteren in plaats van me te vertellen dat ik moest opzouten. Het is gewoon de wens om een hoofdrolspeler te zijn, naar mijn mening, hij wil in het middelpunt van de belangstelling staan. Ik zie geen andere reden. Of ik werk hem gewoon op de zenuwen", aldus Balotelli.