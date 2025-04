Marcus Rashford lijkt Manchester City dwars te zitten, tot de blessuretijd aanbreekt

Manchester City is er dinsdag in extremis in geslaagd om te winnen van concurrent Aston Villa: 2-1. De ploeg van Pep Guardiola kwam op voorsprong, maar een penalty van Marcus Rashford bracht de bezoekers op 1-1. Ver in blessuretijd tekende Matheus Nunes voor de 2-1. Manchester City staat weer derde in de Premier League, terwijl Villa op plek zeven blijft steken. Het blijft ongemeen spannend om de Champions League-plaatsen in de Premier League.

Rashford had pech toen hij na slechts veertig seconden spelen de paal raakte van dichtbij. Het was niet Villa, maar Manchester City dat aan de leiding kwam. Bernardo Silva schoot een rebound raak, al zag doelman Emiliano Martínez er niet goed uit bij de inzet van de middenvelder.

Villa kwam al snel op gelijke hoogte. Rúben Dias haalde Jacob Ramsey neer in de zestien en na een check bij de VAR legde arbiter Craig Pawson de bal op de stip. Rashford legde aan en schoot de bal beheerst in de rechterbenedenhoek: 1-1.

Het ging redelijk gelijk op in het restant van de eerste helft. Rashford kreeg kort voor rust nog een grote kans op de 1-2, maar de van Manchester United gehuurde aanvaller werd gestuit door de alerte Stefan Ortega. Een gelijke stand derhalve halverwege in het Etihad Stadium.

Manchester City zocht na rust de aanval op en was dicht bij de hernieuwde voorsprong na een uur spelen. James McAtee faalde echter in kansrijke positie na goed voorbereidend werk van Kevin De Bruyne. Diezelfde McAtee werd enkele minuten later van scoren afgehouden door Martínez.

De slotfase brak aan in Manchester en beide ploegen gingen vol voor de winst. De halve finalisten in de FA Cup hebben de punten hard nodig in de strijd om een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

De moegestreden Rashford werd een kwartier voor het einde naar de kant gehaald door Unai Emery. Een goal van Omar Marmoush werd nog afgekeurd wegens buitenspel en viel Malen nog in. Ver in blessuretijd begon Jérémy Doku aan een soloactie en na een prachtige pass schoot Nunes van dichtbij raak, tot extreme vreugde van alles en iedereen bij Manchester City.

Het winnende Manchester City focust zich nu op Nottingham Forest in de halve finale van de FA Cup. Villa speelt in de andere halve finale tegen Crystal Palace.