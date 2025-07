Marcus Rashford maakt deze zomer mogelijk de stap naar de Bundesliga. Journalist en clubwatcher Christian Falk weet namelijk dat Bayern München 'oprecht geïnteresseerd' is in de Engelsman, die mag vertrekken bij Manchester United.

Rashford heeft een contract tot medio 2028 bij Manchester United, maar mag vertrekken bij de Engelse grootmacht. Manager Rúben Amorim wilde vorig seizoen al geen beroep doen op de 27-jarige aanvaller, die in de winterstop werd verhuurd aan Aston Villa.

In Birmingham maakte Rashford zeker geen slechte indruk en was hij met vier goals, zes assists en zijn bij vlagen ouderwets flitsend spel een belangrijke speler in de zeventien wedstrijden die hij meedeed voor Villa.

Ondanks een koopoptie, besloot Villa niet in zee te gaan met Rashford, wiens salariseisen ook niet helemaal binnen het budget van de club zouden passen. Zodoende staat hij voor een nieuw avontuur, dat mogelijk in Beieren ligt.

Falk maakt echter duidelijk dat de 62-voudig international van Engeland niet de topprioriteit is bij Bayern, dat al langere tijd de concurrentiestrijd aangaat met FC Barcelona om Athletic Club-ster Nico Williams.

Ook is bekend dat Bayern lijntjes heeft uitgegooid naar Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rafael Leão (AC Milan) en Luis Díaz (Liverpool). Wat de precieze volgorde op het verlanglijstje nu is, is niet geheel duidelijk.

Van onderhandelingen tussen Bayern en Manchester United vooralsnog geen sprake. Eerder maakte David Ornstein van The Athletic bekend dat Rashford, die eerder nadrukkelijk werd gelinkt aan Barcelona, openstaat voor een buitenlands avontuur.