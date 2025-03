'Marcus Pedersen gaat Feyenoord na dit seizoen 3,5 miljoen euro opleveren'

Rechtsback Marcus Pedersen (24) lijkt bezig aan zijn laatste maanden als contractspeler van Feyenoord. Nu Torino bijna zeker is van handhaving in de Serie A, lijkt de Rotterdamse club in de zomer van 2025 liefst 3,5 miljoen euro extra bij te schrijven.

Torino heeft reeds 1 miljoen euro overgemaakt aan Feyenoord om Pedersen tot het einde van dit seizoen te huren. Indien de Italiaanse club erin slaagt om in de Serie A te blijven, vertrekt Pedersen definitief naar Turijn.

Met nog negen wedstrijden te spelen staat Torino (38 punten) op de elfde plaats in Italië. Nummer achttien, Empoli, heeft slechts 22 punten verzameld. Pedersen en co hebben naast zestien punten voorsprong ook een veel beter doelsaldo.

Torino heeft nog een paar punten nodig om degradatie te voorkomen. Indien dat een feit is, betekent dat extra miljoenen voor Feyenoord. Pedersen tekent in dat geval tot medio 2027, met de optie op een extra seizoen.

Bij Feyenoord ligt Pedersen momenteel nog tot medio 2026 vast, maar de kans is klein dat hij die verbintenis gaat uitdienen. Pedersen staat sinds de zomer van 2021 onder contract in De Kuip. Destijds nam Feyenoord hem voor zo'n 2 miljoen euro over van Molde FK.

Feyenoord zal niet balen van het vertrek van Pedersen, daar de huidige nummer vier van de Eredivisie met Bart Nieuwkoop (29), Jordan Lotomba (26) en Givairo Read (18) genoeg rechtsbacks in huis heeft.

Pedersen, die al 27 interlands namens Noorwegen speelde, kwam tot dusver 23 keer in actie bij Torino (1.229 speelminuten). Bij Feyenoord lijkt de teller te stoppen op 89 officiële wedstrijden.