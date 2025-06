Marcos López gaat Feyenoord definitief verlaten: transfersom bekend

FC Kopenhagen en Feyenoord staan op het punt om een akkoord te sluiten over Marcos López. Dat meldt het Deense Tipsbladet. De 25-jarige linksback, die het afgelopen seizoen al op huurbasis uitkwam voor Kopenhagen, levert Feyenoord naar verluidt 1,2 miljoen euro op.

De Scandinavische grootmacht bedong een koopoptie in de huurdeal met Feyenoord, maar hoopte de vleugelverdediger voor een lager bedrag over te nemen. Hoe hoog de koopoptie precies is en of het verlagen van dat bedrag Kopenhagen dus is gelukt, is niet bekend.

Feyenoord nam López in 2022 voor eveneens 1,2 miljoen euro over van het Amerikaanse San José Earthquake. De Zuid-Amerikaanse linksback schopte het tot 45 wedstrijden in Rotterdam, maar brak nooit echt door.

Wel veroverde hij met Feyenoord de landstitel, TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal. López had nog een contract tot medio 2026 in De Kuip.

Sinds zijn komst naar Kopenhagen kwam López tot 30 wedstrijden en in die reeks gaf de verdediger zeven assists. Daarnaast staan er 45 interlands voor Peru achter de naam van de flankspeler.

Afgelopen seizoen kroonde de linkspoot zich tot kampioen van Denemarken. Met Kopenhagen eindigde hij op één punt boven nummer twee FC Midtjylland.

Daarnaast werd de Deense beker veroverd. In de Conference League werden López en Kopenhagen in de achtste finales uitgeschakeld door de latere winnaar Chelsea.