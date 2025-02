Marco van Ginkel vindt na 226 dagen eindelijk een nieuwe profclub

Marco van Ginkel heeft na een periode van liefst 226 dagen een nieuwe club gevonden. De 32-jarige middenvelder tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de Portugese hekkensluiter Boavista.

Op 19 mei 2024 maakte Van Ginkel voor het laatst minuten in een officieel duel. Voor Vitesse stond de geboren Amersfoorter in de basis tegen Ajax en speelde hij 64 minuten. De wedstrijd eindigde in 2-2. Na het aflopen van zijn contract op 1 juli besloot hij niet te verlengen en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Lang bleef het stil rondom Van Ginkel en een eventuele nieuwe club, totdat Boavista zich een paar dagen geleden meldde. In de tussentijd hield de middenvelder zijn conditie op peil bij Vitesse, in afwachting van een nieuwe kans.

Boavista staat momenteel op de laatste plek in de Liga Portugal. De club uit de stad Porto heeft 12 punten uit 21 wedstrijden en staat zes punten achter op plek 15, die veiligheid biedt. De eerstvolgende wedstrijd is direct een belangrijke: Boavista speelt thuis tegen Estrela Amadora, de nummer zestien van de competitie.

Bij Boavista spelen nog enkele bekende namen. Voormalig Feyenoord-spits Robert Bozeník heeft dit seizoen 22 wedstrijden gespeeld, waarin de Slowaak drie keer scoorde. Andere bekende spelers bij de Portugese ploeg zijn voormalig Paris Saint-Germain-linksback Layvin Kurzawa en ex-Sevilla-keeper Tomás Vaclík.

Van Ginkel gaf in december bij Rondo aan dat hij een langer verblijf bij Vitesse niet zag zitten: "In de zomer had ik eigenlijk al de keuze gemaakt dat ik dat niet wilde. Natuurlijk ligt er in de Keuken Kampioen Divisie veel kunstgras." Vanwege diverse slepende knieblessures speelt Van Ginkel niet op kunstgras. "Het team bij Vitesse werd helemaal opnieuw gevormd. Ik had ook wel de hoop dat ik ergens zou gaan tekenen."

De Amersfoorter had in de tussentijd wel opties, maar was daar niet van overtuigd: "Ik heb de mogelijkheden wel gehad, maar niet de juiste. Dat betekent dat ik ook wel kieskeurig was. Ik denk dat ik nu wel iets makkelijker ben geworden."