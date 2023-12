Marco van Basten vol onbegrip: ‘Slecht voor het imago van PSV’

Marco van Basten is nog niet bepaald onder de indruk geraakt van PSV dit seizoen, zo vertelt hij bij Ziggo Sport. De analist vindt dat de Eindhovenaren vooral geluk hebben gehad in Europa en een paar keer goed zijn weggekomen.

"Ik hoop dat ze beter worden en wat minder gelukkig de wedstrijden spelen, want ze hebben voldoende geluk gehad", aldus Van Basten. "Ze hebben wel kwaliteit, maar bij Arsenal verliezen ze met 4-0. Daarna zat het tegen Sevilla twee keer niet tegen en ook tegen Lens was het een dubbeltje op zijn kant."

"Het is goed en leuk, maar er zijn zat momenten geweest dat ze goed zijn weggekomen", gaat Van Basten verder. "Je ziet gewoon dat ze kwetsbaar zijn. Eigenlijk wil je deze wedstrijd tegen Arsenal op het scherpst van de snede zien. Maar dan vallen er weer heel veel spelers weg."

Bosz heeft ervoor gekozen om flink te rouleren tegen Arsenal en gunt onder meer Armando Obispo zijn eerste minuten van het seizoen. Onder meer Luuk de Jong, Joey Veerman, Guus Til, Olivier Boscagli en Sergiño Dest zitten op de bank.

"Ik vind het heel gek, al die wissels. Ik zou nooit zoveel mensen wisselen, vind het zonde. En voor het imago van PSV is het ook niet sterk. Je wil toch als PSV zijnde aanzien kweken in Europa? Je wil toch goed spelen tegen een grote club? Dan moet je niet je halve elftal passeren. Laat die jongens (Obispo, Mauro Junior, red.) tegen AZ hun minuten maken. Dat is een heel ander podium."

"Ik lees heel veel hosanna, maar dat vind ik te snel", vervolgt Van Basten. Wytse van der Goot wijst erop dat PSV de enige club is van de ruim 700 profclubs in Europa die alles gewonnen heeft. "Maar tegen Arsenal hebben ze met 4-0 verloren. Dat is toch ook een soort competitie?", aldus Van Basten cynisch.

"Het wil niet zeggen dat als je in Nederland alles wint, je meteen een superploeg bent. Tegen Arsenal hebben ze veel te snel en veel te makkelijk de goals tegen gekregen. Daar heb ik nog geen verbetering in gezien. Wel dat ze blijven voetballen. Dat is goed, dat is positief."

"Ik ben niet kritisch omdat ik zonodig kritisch moet zijn, maar dit is wat ik vind. Ik vind dat ze goed en leuk voetbal spelen. In de Eredivisie gaat ze dat goed af. Maar internationaal is het net aan. Dat is hoe ik het zie. Daardoor doe ik niet mee in de polonaise die er nu lijkt te zijn", sluit Van Basten af.

