Marco van Basten vol onbegrip over besluit van Guardiola: ‘Niet professioneel’

Zaterdag, 3 juni 2023 om 16:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:53

Marco van Basten vindt het ‘niet professioneel’ dat Stefan Ortega zaterdagmiddag aan de aftrap staat bij Manchester City in de FA Cup-finale tegen Manchester United. De oud-spits had daar als speler iets van gezegd. “Leuk en aardig, maar je bent niet voor niets basis- en wisselspeler. Dat heeft een reden”, aldus Van Basten bij Ziggo Sport.

Josep Guardiola kiest al het hele seizoen voor Ortega als bekerdoelman. De dertigjarige Duitser stond bij de drie EFL Cup-wedstrijden in het doel en met de finale op Wembley speelt hij zijn zesde wedstrijd in de FA Cup dit seizoen. Daarnaast moest Ederson – behalve in de laatste competitiewedstrijd tegen Brentford (1-0 verlies) – ook op de bank plaatsnemen nadat het binnenhalen van de Premier League een feit was. “Ik vind het niet professioneel dat je je reservekeeper laat spelen”, is Van Basten duidelijk voorafgaand aan de finale op Wembley.

“Het is een hele vriendelijke regeling en ik begrijp het ook wel vanuit dat oogpunt, maar je speelt topsport. Dan moet je de beste spelers opstellen”, is Van Basten van mening. “Als die andere (Ederson, red.) beter is, dan vind ik dat je een fout maakt. Op die manier omgaan met je keepers is heel vriendelijk en netjes, maar als je verliest zou ik daar als speler wel iets van willen zeggen. Leuk en aardig, maar je bent niet voor niets basis- en wisselspeler. Dat heeft een reden.”

Presentator Bas van Veenendaal vraagt zich hardop af of deze constructie niet de ideale manier is om twee topkeepers aan je te binden. “Een van de twee is beter, anders speelt hij niet alle belangrijke wedstrijden”, countert Van Basten. “Als je dan uit vriendschap je tweede keeper opstelt, dan vind ik dat een zwaktebod. Het kan ook uitgelegd worden als sterktebod, maar uiteindelijk vind ik het een beetje... Of ik het niet had gedaan? Ik ben niet zo, nee. Het is een afspraak tussen Guardiola en de keepers, dat is ook prima. Er zijn heel veel trainers die dat doen, maar ik zou het niet doen. Je zou er maar door verliezen, door een foutje van de doelman.”