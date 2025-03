Marco van Basten verschijnt voor het eerst sinds haartransplantatie in Rondo

Marco van Basten is maandag voor het eerst sinds zijn haartransplantatie in het openbaar verschenen. De drievoudig winnaar van de Ballon d'Or vertelde bij het begin van Rondo van Ziggo Sport kort over de behandeling.

Van Basten heeft de haartransplantatie laten uitvoeren bij Amsterdam Hair Institute, zo meldde de kliniek een week geleden vol trots op Instagram. "De FUE CT (Circulation Treatment) haartransplantatie van Marco van Basten is met succes uitgevoerd!"

Maandag keerde Van Basten terug op televisie. "Fijn dat je er bent. Nieuw haar!", zegt presentator Wytse van der Goot. "Sort of", reageert Van Basten lachend. "Nou ja, het is onderweg", aldus Van der Goot.

Van der Goot meldde vorige week al dat Van Basten afwezig was vanwege de ondergane behandeling. "Voor de volledigheid... Vorige week zei ik dat je nieuw haar had, maar je was ook gewoon niet lekker", aldus de presentator.

"Uiteindelijk was het beter om niet te komen, want het zag er ook niet heel prettig uit", aldus Van Basten. "Het zou enorm hebben afgeleid."

Het duurt overigens zes tot twaalf maanden voordat het volledige resultaat van een haartransplantatie bereikt is, waardoor Van Basten nog even geduld moet hebben voor het eindresultaat.