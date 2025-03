Marco van Basten razend enthousiast over speler van Ajax: 'Hij straalt heel veel vertrouwen uit'

Marco van Basten is erg te spreken over Matheus. De voormalig spits stelde zondagavond bij Rondo, het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport, dat de Braziliaan een goede indruk op hem achterlaat.

“Hij maakt een goede indruk. Het is een echte Braziliaan”, zegt Van Basten over de van SC Braga gehuurde doelman van Ajax. “Hij straalt heel veel vertrouwen uit en hij praat veel.”

Matheus was aanvankelijk niet speelgerechtigd voor het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt, daarom viel Jay Gorter in na de blessure van Remko Pasveer.

Uiteindelijk gaat de blessure van Pasveer langer dan dertig dagen duren en mocht Ajax dus alsnog een keeper inschrijven. De kans is dus levensgroot dat de 32-jarige Matheus onder de lat staat donderdagavond in de return.

Ajax kocht afgelopen winter Oliver Edvardsen en Lucas Rosa van respectievelijk Go Ahead Eagles en Real Valladolid. Ook werd Davy Klaassen ingeschreven voor het hoofdtoernooi, maar daardoor was er geen plek op de lijst voor Matheus.



Toch is hij nu alsnog speelgerechtigd. Ajax-trainer Francesco Farioli liet op het persmoment na PEC Zwolle - Ajax al weten dat de Amsterdamse club ging proberen hem in te schrijven voor het duel in Duitsland, dat komende donderdag op het programma staat.

Matheus werd afgelopen winter op huurbasis overgenomen van SC Braga. Ajax heeft een koopoptie van 2,5 miljoen euro op de 32-jarige Braziliaan. Of die optie gelicht gaat worden, is nog niet bekend.