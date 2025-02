Marco van Basten pakt zwakke PSV'er hard aan: 'Wat wil hij hier doen? Kom op nou!'

PSV stond in de rust van de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Juventus met 1-0 achter door een goal Weston McKennie. Marco van Basten legt in de studio van Ziggo Sport de vinger op de zere plek bij PSV.

Juventus scoorde na ruim een half uur. Na een harde voorzet van Federico Gatti wist de Eindhovense verdediging de bal in eerste instantie nog wel weg te werken, maar op de rand van de zestien knalde Weston McKennie alsnog snoeihard raak voor de Italianen.

De goal werd ingeleid door balverlies van Joey Veerman. "Ik vond het een verkeerde actie van Veerman", aldus Van Basten. "Wat wil hij hier gaan doen? Vanaf de achterlijn gaat hij een oplossing zoeken. Dan denk ik: kom op, schiet die bal weg! Daar begint het hele gedoe. Wat wil hij nou? Ik weet niet wat hij wil, maar het is niet goed."

Mark van Bommel heeft wel een antwoord. "Ik denk dat hij Saibari wil aanspelen, maar hij moet in deze situatie de bal zo ver mogelijk wegschieten. Hoog en ver", aldus de clubloze trainer.

PSV had in de beginfase grote problemen met Juventus, analyseert Van Bommel. "Juventus bouwt met drie op. De eerste tien, vijftien minuten wilde Noa Lang drukzetten op de rechtercentrale verdediger, waardoor Timothy Weah op de rechterflank vrijkomt. Daar is Juventus drie of vier keer gevaarlijk door geworden", aldus Van Bommel.

Het werd naarmate de eerste helft vorderde wel beter bij PSV. "Ik denk dat Peter Bosz het omgezet heeft. Hij heeft koppeltjes gemaakt." Lang kwam daardoor meer op Weah te staan. "Daarna is PSV eigenlijk niet meer in de problemen gekomen. Hij heeft het omgezet naar mandekking."

"PSV had het daardoor onder controle, maar geeft het weg met een domme pass van Veerman", aldus Van Bommel.