Marciano Vink ziet maar twee voldoendes bij Ajax: ‘Hij is te licht’

Zondag, 12 november 2023 om 15:42 • Mart Oude Nijeweeme

Marciano Vink is niet overtuigd geraakt van het spel van Ajax in de eerste helft tegen Almere City (0-0 bij rust). De Amsterdammers creëerden nauwelijks iets en werden zelfs een paar keer verrast in de omschakeling. Eén Ajacied wordt te licht bevonden door Vink.

"Het is weer plichtmatig, een beetje het voorspelbare", analyseert Vink bij ESPN. "Bergwijn probeert zijn actie wel te maken, maar er is weinig diepte. Spelers maken geen ruimte voor een ander. Alle ballen die buiten de zestien vallen worden op doel geschoten in plaats van misschien een steekbal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vink is van mening dat Ajax moet oppassen. "Eén ding wat je niet moet doen bij Almere is een counter weggeven. Als je iets zuiniger bent op de bal op de helft van de tegenstander en positioneel goed staat, hoef je echt geen gevaar weg te geven."

Onder meer Hlynsson maakt geen indruk op Vink. "Aan de bal is het best oké, maar het is allemaal te licht. Als Hato en Sutalo een prima wedstrijd spelen en de rest een zondagmiddag-wedstrijd spelen, dan ga je hier echt niet winnen."

"Ze hebben een aantal schoten gehad die net naast gingen, maar dat was het ook. Er zit geen vernuft in. Berghuis heeft een paar schoten gehad, maar steek die bal een keer. Soms kun je ook doen alsof."

Ook trainer John van 't Schip was niet tevreden over de eerste helft. Hij liet Steven Berghuis, Georges Mikautadze en Borna Sosa achter in de kleedkamer voor Carlos Forbs, Benjamin Tahirovic en Anton Gaaei.