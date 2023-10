Marciano Vink ziet absolute uitblinker bij PSV: ‘Hij speelt echt als een koning’

Zondag, 8 oktober 2023 om 20:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:03

Marciano Vink is zeer positief over het spel van Jerdy Schouten. Na afloop van het duel tussen Sparta Rotterdam en PSV (0-4) laat de analyticus weten dat de middenvelder speelde ‘als een koning’. Joey Veerman was enigszins afwezig in de ogen van Vink, die denkt dat Schouten ook daardoor kon floreren.

“Sparta heeft vandaag niet de kans gekregen om een resultaat te halen”, concludeert de analyticus. “Gezien de kansen die PSV kreeg en de kwaliteiten die Bosz voorin heeft, kun je zeggen dat het er gewoon niet in heeft gezeten. Deze clubs zijn gewoon een maat te groot.”

“Als PSV echt gaat voetballen, dan is die ploeg gewoon echt niet tegen te houden voor clubs als Sparta”, vervolgt Vink. “Je ziet hoe gemakkelijk PSV de tweede helft wegloopt, en dan heb ik het niet eens alleen over de doelpunten.”

“Ik heb vandaag echt een aantal hele prachtige combinaties gezien en het team speelde vandaag bij vlagen echt heel mooi. Natuurlijk heeft PSV nog geen tegenstander gehad waarvan je zegt: die kan dit PSV pijn doen. Het staat gewoon.”

In de ogen van Vink was de opvallendste naam niet ‘KPN Man of the Match’ Hirving Lozano, maar Schouten. "Hij speelt echt als een koning voor de verdediging. Veerman was vandaag misschien iets minder opvallend, maar die combinatie met Schouten loopt gewoon goed. Zo makkelijk als hij ook op het middenveld speelt! Het is jammer dat hij niet meedoet met het Nederlands elftal.”

“Veerman werd vandaag goed gedekt door de tegenstander, dus dan heeft hij twee opties. Hij kan zich heel erg laten terugzakken en overbodig worden of hij kan zich iets meer afzijdig houden. Soms moet je gewoon de kwaliteit hebben om niet altijd ten koste van alles het spel naar je toe te willen trekken. Dan kan je iemand anders laten shinen. Vandaag was dat Schouten.”

Tot slot geeft Vink aan enorm genoten te hebben van het tweede doelpunt van PSV. Bakayoko sneed van de rechterkant naar binnen en schoot de bal vervolgens met links snoeihard in de kruising. “De 0-1 zat er goed in, maar de 0-2 van Bakayoko... mijn hemel wat een plaatje! Dit is de kracht van Bakayoko. Hij is levensgevaarlijk en heeft een goede actie. Maar hoe hij die bal raakt: mooier kan het niet! Dit is hoe je een bal raakt.”