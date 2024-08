Marciano Vink vindt komst Wout Weghorst naar Ajax een 'heel opmerkelijke transfer'

Marciano Vink vindt het enigszins curieus dat Ajax bij Wout Weghorst is uitgekomen. Collega-analist Kenneth Perez is milder voor de aanvaller en denkt dat Weghorst wel degelijk van waarde kan zijn voor het elftal van trainer Francesco Farioli.

''Waarom zou je Weghorst halen als je zo'n beperkt budget tot je beschikking hebt?'', vraagt Vink zich af bij ESPN. ''Ik vind het een heel opmerkelijke transfer. Bij Ajax zit het probleem op het middenveld, daar zit te weinig kwaliteit en creativiteit. Als Steven Berghuis een keer wegvalt, houd je niet veel over.''

Perez denkt dat Ajax vooral heeft gekeken naar het karakter van Weghorst. ''Tot 2,5 jaar geleden was Weghorst geen Ajax-voetballer. Maar nu wel. Ze hebben characters nodig. Dat Steven Bergwijn aanvoerder werd, is echt een grove fout geweest.''

''Dat willen ze nu herstellen met types als Jordan Henderson en nu dus ook Weghorst. Hij kan jongens laten zien wat je ervoor moet doen om het maximale te bereiken'', weigert de analist om de boomlange aanvaller nu al af te schrijven als aanwinst van Ajax.

Perez stipt direct ook de negatieve kanten aan van het aantrekken van Weghorst. ''Hij is heel vaak irritant om naar te kijken, met zijn toneelspel. Of ja, misschien is het geen toneel, ik ken hem niet persoonlijk. Maar dat is nou eenmaal zo, daarvoor kies je hem waarschijnlijk ook. Hij heeft een bepaalde drive en hij heeft bij het Nederlands elftal laten zien van grote waarde te kunnen zijn.''

Weghorst kan dus als voorbeeld fungeren voor jongere spelers van Ajax, zo verwacht Vink. ''Van die mentaliteit kunnen veel, en dan bedoel ik ook echt heel veel, spelers nog wat leren.'' Vink is vooral benieuwd hoe Weghorst zich gaat manifesteren in de spelersgroep van Ajax.

''Ook het Amsterdamse publiek is kritisch, er wordt veel van hem verwacht. Ik ben benieuwd naar de gedachte van Alex Kroes, hij heeft dit toch erdoor gekregen bij de Raad van Commissarissen, waar veel voetbalverstand zit. Ik zie de match nog niet, maar aan de andere kant: er moet iets geforceerd worden'', zo besluit Vink.