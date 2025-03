Koeman wekt irritatie: 'Dat hoeft hij toch allemaal niet te doen voor Memphis Depay?'

Het lijkt erop dat Memphis Depay donderdag start in het Nederlands elftal, dat in de kwartfinale van de Nations League Spanje treft. In Voetbalpraat wordt een dag voor de kraker in De Kuip met de nodige scepsis gesproken over de in Oranje teruggekeerde aanvaller.

''Je hebt bij het Nederlands elftal best wel spelers rondlopen die hun territorium een beetje afgebakend hebben. Gakpo is momenteel Europese top, en over Reijnders praten ze. Je moet niet in de weg gaan lopen'', toont Vink zich voorlopig sceptisch over de terugkeer van Memphis in Oranje.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich of de aanvaller van Corinthians inderdaad in de weg loopt in het Nederlands elftal. ''Memphis loopt niet in de weg, vind ik. Maar er moeten wel duidelijk afspraken gemaakt worden over wanneer hij op het middenveld een bal gaat halen. En met buitenkant voet de bal meegeven aan een ander'', verduidelijkt Vink zijn standpunt.

''Maar ik weet niet of Memphis te sturen is'', blijft de analist twijfels hebben. ''Uiteindelijk bepaalt een trainer wat hij accepteert en wat hij van een speler wil zien. Er is vaker een discussie geweest of Memphis een echte nummer 9 is. Toen is er gekeken naar Brobbey en naar Weghorst, als je echt die diepe nummer 9 wil hebben. En Memphis is dat niet.''

''Maar goed, je hebt spelers die ruimte nodig hebben eromheen. Je kan moeilijk zonder spits gaan spelen, omdat Memphis er niet staat en hij naast Reijnders staat te ballen'', snapt Vink dat bondscoach Ronald Koeman goed nadenkt over het inzetten van Memphis tegen Spanje.

Tafelgenoot Leo Driessen vindt dat Memphis te snel is teruggehaald door Koeman. ''Dat hoef je toch niet met twee man daar in Brazilië te gaan bekijken?'', verwijst de commentator naar het tripje dat Koeman en KNVB-directeur Nigel de Jong onlangs maakten om de aanvaller te bekijken bij Corinthians.

''Jij (Marciano Vink, red.) noemt net al het nadeel van het opstellen van Memphis. Dan moet je wel een superfitte en superscherpe Memphis hebben willen de andere spelers zich daarop aanpassen'', zet Driessen, die met Brian Brobbey zou starten, zijn mening over de veelbesproken aanvaller kracht bij.