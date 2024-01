Marciano Vink: ‘Ik wil hem absoluut geen miskoop van Ajax noemen, maar... ’

De analisten van ESPN vellen een hard oordeel over het eerste halfjaar van Josip Sutalo bij Ajax. Marciano Vink en Karim El Ahmadi vinden de miljoenenaankoop voorlopig tegenvallen, maar zijn tevens bereid om Sutalo een tweede kans te geven na de winterstop.

"Ik heb (breedte)passes gezien waarvan ik denk: dit kan echt niet. Ik twijfel erover of hij de speler is die bij het Ajax-spel past", is Vink nog niet overtuigd van de toegevoegde waarde van Sutalo. " Een centrale verdediger van Ajax hoort comfortabel aan de bal te zijn en moet kunnen verdedigen met ruimte in zijn rug."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Dat zijn juist twee aspecten die hij (nog) niet beheerst. Hij heeft niet de snelheid om met zoveel ruimte in de rug te voetballen", aldus de analist en voormalig speler van Ajax, die een andere centrumverdediger van de Amsterdammers dat wel toevertrouwt. "Hato kan dat wel, die is sneller."

Karim El Ahmadi denkt ook dat Sutalo zichzelf in het komende halfjaar nog flink kan verbeteren bij Ajax. "Verdedigend heeft hij wel kwaliteiten, dat denk ik wel, maar de kinderlijke fouten in de passing blijven me bij. Vooral in de wedstrijden tegen Utrecht-uit, de bekerwedstrijd tegen Hercules en thuis tegen Sparta maakte hij op mij een hele slechte indruk."

Vink en Ahmadi vellen een hard oordeel over Sutalo.

Vink vindt Sutalo ook op een ander vlak tekortschieten. "Hij is in de omschakeling niet snel. Boscagli en Ramalho zijn bij PSV ook niet de snelsten, maar zij hebben Schouten voor zich als controleur die de afstanden bewaakt", trekt hij een vergelijking met de koploper uit Eindhoven.

In de optiek van El Ahmadi is het te vroeg om de voor ruim 20 miljoen euro gekochte Sutalo nu al af te schrijven. "Ik wil Sutalo geen miskoop noemen want bij Dinamo Zagreb en Kroatië overtuigde hij wel. Daar heeft hij met Gvardiol een geweldenaar naast zich en levert hij de ballen op het middenveld in met korte passes richting Kovacic, Brozovic en Modric."

De term 'miskoop' wenst ook Vink nog niet op Sutalo te plakken. "Ik wil Sutalo absoluut geen miskoop noemen. Als Ajax compacter speelt, wat meer zoals Kroatië, en een goede controleur haalt dan zal hij beter in z’n vel komen te zitten. Het kan snel gaan in het voetbal."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties