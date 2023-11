Marciano Vink geniet: ‘Hij is de speler bij Ajax waaraan de ploeg zich optrekt’

Zondag, 12 november 2023 om 17:05 • Mart van Mourik

Marciano Vink is onder de indruk van het optreden van Brian Brobbey tegen Almere City FC. In het Eredivisie-duel (2-2) was de spits van de Amsterdammers goed voor twee assists, al kon hij Vink vooral bekoren met zijn gedrevenheid.

“Brobbey speelde echt heel erg goed”, concludeert Vink na afloop van het gelijkspel voor de camera van ESPN. “Almere City had het gewoon heel erg lastig met hem. Hato en Sutalo vond ik ook prima. Maar Brobbey was de enige die liet zien dat hij vandaag de wedstrijd wilde winnen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij doet ook heus niet alles goed, maar wat hij doet is echt iets waar de rest van de ploeg zich aan kan optrekken. Hij verloor weliswaar de bal voorafgaand aan het penaltymoment in blessuretijd, maar dat vind ik niet zo bijzonder. Dat gebeurt gewoon op de helft van de tegenstander.”

Brobbey vervulde zowel bij de 1-1 als bij de 1-2 een cruciale rol. Bij het eerste doelpunt werd hij ingespeeld en kon hij terugleggen op doelpuntenmaker Chuba Akpom; bij de tweede treffer kon Benjamin Tahirovic succesvol afdrukken dankzij een perfecte assist van Brobbey.

“Eigenlijk moet je veel lopende mensen onder Brobbey zien te krijgen als je optimaal gebruik wil maken van zijn kracht”, vervolgt Vink. “Dat is alleen nog net even te lastig voor dit Ajax denk ik.”

“In de eerste helft lukte het veel vaker om Brobbey als kapstok te gebruiken. We zagen het twee keer met Mikautadze, maar hij schoot net naast. Maar in de tweede helft waren er nog veel meer momenten dat ze hadden kunnen scoren.”

“Het enige wat Brobbey nog vaker kan doen is zijn tegenstander verrassen”, besluit de analyticus. “Dus in plaats van iedere keer een vechtduel aangaan kan hij meer de diepte zoeken. Taylor kan echt wel een dieptebal geven. Als je afwisselt dan wordt het voor de tegenstander lastiger om in te schatten wat er gaat gebeuren.”