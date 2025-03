Marciano Vink ergert zich groen en geel aan fans van Nederlands elftal: 'Dit slaat nergens op!'

Marciano Vink is niet te spreken over de manier waarop fans van het Nederlands elftal Dean Huijsen donderdagavond ontvingen in De Kuip, zo laat de analist van ESPN weten na afloop van het duel tussen Jong Italië en Jong Oranje (1-2).

Huijsen verving donderdagavond na 41 minuten de geblesseerde Pau Cubarsí. De in Nederland geboren verdediger werd door het publiek in Rotterdam ontvangen met gefluit en boe-geroep.

“Huijsen is Spaans. Die jongen heeft zijn hele leven in Spanje gewoond, en ik ken de familie”, steekt Vink van wal. “Het zou raar zijn als hij voor Nederland had gekozen in plaats van voor Spanje.”

“Hij heeft dan wel in een aantal jeugdelftallen van Nederland gespeeld, maar hij zag er echt niet al bij vanaf de Onder 14”, vervolgt de voormalig speler van onder meer PSV en Ajax. “Sommige dingen lopen gewoon zoals ze lopen. Hij heeft een prachtige keuze gemaakt door voor Spanje te kiezen.”

“We gaan niet alle internationals van Spanje bespreken tijdens de uitzending van Jong Oranje, maar mensen, stop met fluiten want het slaat helemaal nergens op”, haakt presentatrice Fresia Cousiña Arias in op het verhaal van Vink.

“Inderdaad. Dit slaat nergens op. Dan is dat maar weer even gezegd”, besluit Vink het stukje in de uitzending over de veelbesproken Huijsen, die wegens de blessure van Cubarsí ook zondag waarschijnlijk weer tegen het Nederlands elftal speelt.

Donderdag leek Nederland heel lang met een overwinning naar Valencia af te gaan reizen, tot in de blessuretijd Mikel Merino de 2-2 van dichtbij tegen de touwen schoot. De return in Spanje begint om 20.45 uur en is te zien bij de NOS.