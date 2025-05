Marcel Keizer wordt vlak voor aanstelling bij Ajax bewierookt: 'Ik vind dat hij dicht tegen het niveau van Arne Slot aan zit'

Marcel Keizer staat er goed op bij enkele van zijn voormalig naaste collega's en spelers. De 56-jarige oefenmeester gaat samen met John Heitinga spoedig aan de slag als trainer van Ajax en moet de Amsterdammers weer laten swingen.

Het tweetal werkte in het seizoen 2016/17 ook al nauw samen. Toen was Keizer hoofdtrainer bij Jong Ajax en Heitinga zijn rechterhand. Ze loodsten de ploeg naar een tweede plek in de eerste divisie, op vier punten afstand van kampioen VVV-Venlo.

Léon Bergsma dwong dat jaar een basisplek af bij Keizer, nadat hij aan het begin van het seizoen lang niet altijd speelminuten maakte. In gesprek met ESPN laat de verdediger, inmiddels spelend bij het Finse AC Oulu, zijn waardering voor de trainer blijken.

"Ik ben sowieso een ongelooflijk fan van Keizer", begint hij zijn lofzang. "Ik vind hem een van de beste trainers die heb ik heb gehad en dat waren er veel. Het is misschien een gewaagde uitspraak, maar ik vind dat Marcel tegen het niveau van Arne Slot aan zit."

"Dan heb ik het vooral over het spelplezier en het tactische gedeelte. Ik vind Keizer en Slot tactisch echt vergelijkbaar. In mijn ogen zet een goede coach het eerst goed neer. Als het daarna, om wat voor reden dan ook, niet loopt, kan een goede trainer iets omzetten, waardoor je wel weer controle krijgt. Zowel Keizer als Slot heeft dat vermogen."

Ook Dennis van der Ree, momenteel werkzaam als assistent-trainer van Paul Simonis bij Go Ahead Eagles, is onder indruk van zijn collega. Bij SC Cambuur werkten Keizer, van der Ree en Slot alle drie samen.

Uren en uren werkt het drietal aan een gedetailleerde database, vertelt Van der Ree aan ESPN. "Marcel en Arne hebben ook nog heel veel contact", weet hij. "Ze appen de hele week door voetbalfragmenten naar elkaar. Ik spreek Marcel ook nog veel."

"We denken alle drie veel vanuit balbezit en die beelden zijn erg belangrijk in onze werkwijze", vervolgt de bij FC Groningen gedegradeerde interim-inhoofdtrainer. Wat hem betreft zou Ajax er goed aan doen om Heitinga en Keizer opnieuw de kans te geven. "Als ik Ajax was, zou ik het wel weten. Ook de combinatie met Marcel zie ik zeker voor me", besluit hij.