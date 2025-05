Marcel Brands geeft antwoord op de vraag voor welke spelers van PSV er veel interesse is

Marcel Brands heeft de kampioensweek met PSV als uiterst hectisch ervaren. Kort na het vieren van de titel op het veld van Het Kasteel, waar de ploeg van Peter Bosz met 1-3 won van Sparta Rotterdam, gaat de algemeen directeur van de Eindhovenaren met Hans Kraay junior (ESPN) in gesprek over de apotheose van de titelrace én over de aankomende transferperiode.

Op de vraag hoe het met Brands gaat, antwoordt hij dat er een zware week achter de rug is. “Je komt uit een scenario dat je niet kan bedenken, denk ik.”

“Je doet ineens tot de laatste wedstrijd weer mee. Na woensdagavond heb je het opeens weer in eigen hand, en dat is toch anders, hè?”, doelt de bestuurder op de uitglijder van Ajax op bezoek bij FC Groningen (2-2), waardoor PSV zich met de zege op Heracles Almelo (4-1) naar de kop van de Eredivisie speelde.

“We zijn in een achtbaan gestapt en de vraag was: stappen we er netjes uit of flikkeren we eruit? Het is gelukkig goed afgelopen”, legt een blije Brands uit.

Leegloop bij PSV?

Kraay wil weten of de ad vreest voor een leegloop bij PSV, in de aanstaande transferperiode. Het succesjaar van de Eindhovenaren kan de interesse van topclubs in PSV-spelers opwekken.

“Ik denk dat we al redelijk weten wat er wel en niet kan gebeuren”, luidt het antwoord van Brands. “Achter de schermen zijn we al bezig. Een aantal dingen is al duidelijk.”

“Voor wie is er veel interesse?“, probeert Kraay het andermaal. Voor nu blijft de belangstelling in de PSV-spelers uit, geeft Brands aan. “Op het moment is het heel rustig. Er is meer speculatie dan dat er op dit moment iets concreets speelt.”