Marca weet het zeker: Jude Bellingham tekent deze zomer bij Real Madrid

Woensdag, 3 mei 2023 om 14:43 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:13

Real Madrid staat op het punt om Jude Bellingham definitief in te lijven, zo meldt Marca woensdagmiddag. De Spanjaarden waren, nadat Liverpool eerder al was afgehaakt, alleen nog met Manchester City in de race voor de handtekening van het negentienjarige toptalent. Bellingham zelf zou hebben laten weten ‘in het Santiago Bernabéu te willen spelen’, waardoor niets een overgang nog in de weg staat.

Real zou al meer dan een jaar bezig zijn om de Engelsman binnen te halen. Als er in de laatste fase van de onderhandelingen geen gekke dingen meer gebeuren, tekent Bellingham in juni een contract tot medio 2029 bij de huidige nummer twee van LaLiga. Hoewel Borussia Dortmund een vraagprijs van 140 miljoen euro hanteerde, meldt Marca dat de Koninklijke tussen de 100 en 120 miljoen euro betaalt voor de middenvelder. City zou Bellingham ‘veel meer’ salaris hebben geboden dan Real.

De Spanjaarden hebben naar verluidt dezelfde methode gebruikt als bij de transfers van Aurélien Tchouaméni en Edouardo Camavinga. Verschillende afgevaardigden van Real vlogen destijds naar Frankrijk om het tweetal persoonlijk te overtuigen om voor de Koninklijke te kiezen. Marca schrijft dat de Spanjaarden met een officiële bevestiging komen zodra de Bundesliga is afgelopen. Bellingham maakt met Dortmund nog altijd kans op de titel. De achterstand op koploper Bayern München bedraagt, met nog vier wedstrijden te gaan, slechts één punt.

Met het vertrek van Bellingham naar Real komt er een einde aan de transfersoap rondom zijn persoon. De 24-voudig Engels international verkoos Dortmund in de zomer van 2020 boven Manchester United en ontwikkelde zich sindsdien razendsnel. De middenvelder droeg dit seizoen regelmatig de aanvoerdersband van die Borussen en had de clubs voor het uitkiezen. Lang leek het te gaan tussen Liverpool, City en Real, maar the Reds trokken zich ruim een maand geleden terug uit de race omdat het financiële plaatje ‘niet langer realistisch was’.