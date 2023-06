Marca ontkracht plots alle geruchten: Karim Benzema blijft bij Real Madrid

Donderdag, 1 juni 2023 om 23:02 • Mart van Mourik

Karim Benzema blijft nog minimaal een jaar bij Real Madrid, verzekert Marca. De afgelopen dagen werd de 35-jarige spits gelinkt aan Al-Ittihad, dat volgens de berichtgeving van onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano bereid is 400 miljoen euro te betalen om Benzema voor twee jaar aan zich te binden. Het nieuws dat de Fransman Real Madrid trouw blijft volgt enkele uren nadat hij zelf heeft aangegeven nergens naartoe te gaan.

De meest verkochte sportkrant van Spanje verzekert dat Benzema ook na komende transferzomer nog voor de Koninklijke speelt. In tegenstelling tot de berichtgeving van onder meer transfermarktexpert Gianluca Di Marzio wist Benzema, ondanks het astronomische aanbod uit Saudi-Arabië, zeker dat hij tot zeker eind komend seizoen nog voor de Madrilenen wil uitkomen. De Fransman zou desalniettemin hebben aangegeven ‘erg gevleid’ te zijn door de interesse uit het Midden-Oosten.

Eerder op de avond werd Benzema ook al geconfronteerd met zijn toekomst tijdens de uitreiking van een individuele onderscheiding, de Marca Leyenda-prijs. “Of ik bij Real Madrid blijf? Op dit moment ben ik hier. Ik geniet nog steeds ieder moment, ik train goed en komende zaterdag (zondag, tegen Athletic Club, red.) hebben we nog een wedstrijd. Waarom zou ik over de toekomst praten als ik bij Real Madrid ben? Het internet spreekt over mijn toekomst, maar het internet is niet de realiteit”, aldus Benzema, die vervolgens een luid applaus kreeg vanuit de perszaal.

Di Marzio zei dat verwacht werd dat Benzema donderdagavond tijdens een persconferentie zijn afscheid bij Real Madrid zou gaan aankondigen. Benzema heeft een aflopend contract in Madrid, waardoor de speculaties over zijn toekomst al enige tijd gaande waren. Een transfer naar Al-Ittihad zou in het verschiet liggen, maar zowel de Fransman zelf als Marca maakt nu korte metten met de geruchten.