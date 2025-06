Marca onthult 'ongebruikelijk' plan van Real Madrid met Ajax-talent Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane kan bij Real Madrid een aantal lichtingen overslaan. Volgens Marca denkt de Koninklijke er zelfs over na om de zestienjarige middenvelder direct te laten instromen bij Real Madrid Castilla, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje.

Dat Real Madrid grootse plannen heeft met Ouazane, werd vlak na de berichtgeving van Relevo en Fabrizio Romano duidelijk.

Volgens The Athletic heeft de Spaanse recordkampioen een ongebruikelijk klaarliggen. “Real Madrid adoreert Ouazane zo erg dat hij direct kan gaan spelen in de Onder 19. Normaal gesproken hoort hij in de Onder 17 te spelen.”

Het Madrileense Marca doet daar een schepje bovenop. “Nu de onderhandelingen volle bak gaande zijn, is het goed mogelijk dat Ouazane zich komend seizoen zelfs bij Real Madrid Castilla voegt.”

Real Madrid volgt de Amsterdamse middenvelder al lange tijd en zag hem schitteren namens Marokko op de gewonnen Afrika Cup Onder 17. Na het prestigieuze toernooi werd Ouazane uitgeroepen tot beste speler.

Op Sportcomplex de Toekomst speelde Ouazane in het afgelopen seizoen voornamelijk namens Ajax Onder 17. Vier keer kwam hij in actie bij de Onder 19, het elftal waarin zijn oudere broer Zakaria (18) speelt.

Ouazane en Ajax zijn al langere tijd in gesprek over het tekenen van zijn eerste profcontract. Tot op heden is er echter nog geen akkoord bereikt, waardoor het goed mogelijk is dat de Marokkaan zijn geboortestad gaat verlaten.