Marca onthult methode die Real Madrid hanteert om Bellingham te strikken

Donderdag, 27 april 2023 om 21:15 • Rian Rosendaal

Er is Real Madrid veel aan gelegen om Jude Bellingham deze zomer binnen te halen. Marca onthult donderdag dat de Spaanse grootmacht binnenkort een delegatie naar Duitsland stuurt om persoonlijk met de aanvallende middenvelder te praten, zonder dat zijn werkgever Borussia Dortmund daarbij aan te pas komt. Real Madrid gebruikte deze werkwijze vorig jaar ook voor Aurélien Tchouaméni, die destijds koos voor een overstap van AS Monaco naar De Koninklijke.

Real Madrid is achter de schermen al tien maanden bezig met de komst van Bellingham, die in Dortmund pas in 2025 uit zijn contract loopt. De halvefinalist in de Champions League hoopt dat de persoonlijke benadering ervoor zal zorgen dat de international van Engeland uit handen blijft van Liverpool en Manchester City. Voor de zomerse komst van Bellingham zal Real Madrid meer dan honderd miljoen euro moeten reserveren, zo klinkt het vanuit Spanje. Dortmund liet in een eerder stadium al weten minstens 120 miljoen euro te willen hebben voor de Engelsman, een bedrag dat later werd verhoogd naar 150 miljoen euro.

In het geval van Bellingham wil Real Madrid volgens Marca de zogeheten Tchouaméni-methode gaan toepassen. Een afvaardiging van de Spaanse topclub ging in het voorjaar van 2022 persoonlijk langs bij de middenvelder en nam zelfs een shirt van de club mee om hem te paaien. De Frans international verkoos Real Madrid uiteindelijk boven onder meer Liverpool en Chelsea. Voor de komst van Tchouaméni, die in Spanje voor zes seizoenen tekende, werd uiteindelijk tachtig miljoen euro neergelegd.

Bellingham staat al lange tijd op het lijstje van Real Madrid, dat naar verluidt geen 150 miljoen euro wil neerleggen voor een eventuele transfer. De in 2020 aangetrokken middenvelder behoort bijna wekelijks tot de uitblinkers van Dortmund, dat momenteel aan kop gaat in de Bundesliga. Bellingham is daarnaast uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld van de Engelse nationale ploeg. Op het WK in Qatar behoorde het jeugdproduct van Manchester City tot de betere spelers van the Three Lions.