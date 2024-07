Marca neemt 2 internationals van Nederlands elftal en Feyenoorder Dávid Hancko op in ‘Elftal van EK 2024-revelaties’

Hoewel het EK 2024 nog niet voorbij is, heeft de Spaanse sportkrant Marca nu al een elftal samengesteld van revelaties op dit toernooi. In dat team zijn ook twee internationals van het Nederlands elftal opgenomen: Bart Verbruggen en Tijjani Reijnders.

Over Verbruggen schrijft Marca: “Nadat hij een van de weinige Nederlandse lichtpuntjes was op het meest recente EK Onder 21, gaf Koeman hem de sleutels van de hoofdmacht. En dat terwijl hij niet altijd een basisplaats heeft bij Brighton.”

“Misschien zijn er nog wat twijfels over zijn acties buiten het strafschopgebied, maar tussen de palen maakte hij meerdere reddingen die verklaren waarom Oranje voor het eerst sinds 2004 weer in de halve finales stond.”

Ook over Reijnders is Marca lovend. “Op dit moment zijn veel mensen alweer vergeten dat Frenkie de Jong niet in actie kon komen op het EK. Dat is voor een groot deel te danken aan de uitstekende prestaties die Tijjani Reijnders heeft neergezet in de machinekamer van Oranje.”

“In eerste instantie had Joey Veerman de vervanger van Frenkie moeten zijn, maar na een zwak debuut haalde Koeman Reijnders naar achteren. Hij vormde uiteindelijk een heel interessant koppel met Jerdy Schouten. Tijdens dit EK lanceerde hij zichzelf, nadat hij al een goed eerste jaar bij AC Milan had. Met zijn passes en zijn dribbels had Reijnders een belangrijke rol namens Nederland.”

(Voormalig) Eredivisionisten

In het elftal is ook plaats voor Feyenoord-verdediger Dávid Hancko, die met Slowakije in de achtste finales werd uitgeschakeld door Engeland. “Zijn defensieve fundamenten zijn uitstekend, maar bovenal is hij een strijder”, schrijftonder meer over hem.

Ook voormalig ADO Den Haag-speler Andrei Ratiu (Roemenië), de in Nederland geboren Ferdi Kadioglu (Turkije) en voormalig Ajacied Georges Mikautadze (Georgië) maken deel uit van het elftal.

