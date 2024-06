MARCA: Atlético Madrid zet vol in op komst van andere Feyenoorder dan Mats Wieffer

Dávid Hancko is het belangrijkste transferdoelwit voor Atlético Madrid. Met dat nieuws pakt MARCA zondag uit. Zodra de komst van collegaverdediger Robin Le Normand is afgerond, moet Hancko de volgende zijn die de overstap naar de Spaanse hoofdstad maakt.

De Slowaak geldt als opvolger voor Mario Hermoso, die aan het eind van deze maand zal vertrekken bij Atlético Madrid. De 28-jarige Spanjaard loopt uit zijn contract en verlaat de hoofdstad transfervrij.

Volgens de Spaanse krant beschikt Hancko over een vergelijkbaar profiel als Hermoso. Hij zou daarom perfect passen in de speelstijl die trainer Diego Simeone erop nahoudt.

Samen met Le Normand, César Azpilicueta, Axel Witsel en José María Gimenez moet Hancko gaan strijden om een plekje centraal achterin. Een voor Hancko prettige bijkomstigheid is zijn multifunctionaliteit: de linkspoot kan ook uitstekend als linksback uit de voeten.

MARCA meldt niks over de door Atlético te betalen transfersom. Transfermarkt taxeert de waarde van de Slowaakse mandekker op 35 miljoen euro.

Feyenoord brak in de zomer van 2022 het clubrecord toen het Hancko voor ruim acht miljoen euro aanschaf, maar gaat die investering hoogstwaarschijnlijk dubbel en dwars terugverdienen.

Overigens is Hancko niet de enige Feyenoorder waarnaar Atlético met bovengemiddelde interesse naar kijkt. Ook Mats Wieffer staat hoog op het verlanglijstje van de Argentijnse coach Simeone.

De middenvelder bevestigde zelf eerder dit seizoen de concrete interesse van de Spanjaarden. "Ja, ze hebben zich wel gemeld, ja", zei hij tegen ESPN. "Het is aan de clubs geweest, en die zijn er uiteindelijk niet uitgekomen."

"Ik had wel willen praten met Atlético, maar als de clubs er niet uitkomen, dan heeft dat niet veel nut. Ik ben niet iemand die moeilijk gaat doen, of niet komt trainen of zo. Zo zit ik niet in elkaar."

