Marc Overmars werd na vertrek bij Ajax twee keer benaderd voor terugkeer

Marc Overmars is na zijn ontslag twee keer gepolst voor een terugkeer bij Ajax. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. De eerste keer was al vier weken nadat hij wegens grensoverschrijdend gedrag ontslagen werd uit Amsterdam, de tweede keer volgde kort na het ontslag van Sven Mislintat. In beide gevallen bedankte Overmars voor een hereniging.

In februari 2022 maakt Ajax bekend dat de dan nog technisch directeur per direct vertrekt bij Ajax. Reden voor die 'bom' is grensoverschrijdend dag van de oud-international.

Leen Meijaard, toentertijd voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC)", 'veroordeelt' het gedrag van Overmars 'in de strengst mogelijke bewoordingen', maar hield wel contact met de ontslagen technisch directeur, zo reconstrueert de NOS.

In maart wordt Overmars voor het eerst gepolst voor een terugkeer, door Meijaard. "Ik barstte in tranen uit", herinnert Overmars zich. "Want ik dacht: wat maak ik mee?! Ik moest ontslag nemen. En dan zegt hij opeens: 'We kunnen niet zonder jou, duik een paar maanden in de luwte, neem therapie en we brengen je terug.'"

"Ik zei tegen hem: 'Waarom doen jullie me dit aan? Die eerste weken waren een hel.'" Meijaard ontkent tegenover de omroep overigens dat hij een comeback voorstelde, maar dat Overmars zelf voorstelde om terug te keren.

Niet iedereen was bovendien voorstander van een vertrek van Overmars, zo schetst de NOS. Zo wilde Danny Blind Overmars koste wat kost binnenboord houden. "Ik was degene die zei: 'We moeten Marc, op welke manier dan ook, proberen te behouden", wordt Blind geciteerd.

Naast Blind houden ook Edwin van der Sar en Menno Geelen ondertussen contact met Overmars, om hem proberen te overtuigen terug te keren in de hoofdstad. Het lukt niet. Overmars wil niet. "Ik doe het niet, want alles is kapot. Het vertrouwen was voor mezelf niet te lijmen."

Nadat Overmars tekent voor Royal Antwerp en Ajax uitkomt bij Mislintat, volgt niet veel later een tweede poging om Overmars op het oude nest terug te krijgen. Wederom speelt Blind een belangrijke rol.

Blind wordt namelijk officieel voorgedragen als lid van de RvC en gaat snel te werk. Hij wil hoe dan ook Overmars terughalen, terwijl Ajax ondertussen een tuchtzaak tegen hem heeft aangespannen. "Al is er maar één procent kans dat het lukt."

Overmars wijst het aanbod wederom af. "Ik denk dat als ik had doorgeduwd en gezegd had dat ik er open voor stond, dan zouden dingen in gang gezet zijn. Maar ik wil bij Antwerp blijven. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin."

Maar mocht Ajax Overmars in de toekomst voor een derde keer benaderen, zou hij een terugkeer niet uitsluiten. "Ik weet het niet. Amsterdam voelt als mijn stad. Ik koester hele mooie herinneringen aan mijn Ajax-tijd."

"Maar ik vind dat het bestuur van Ajax in paniek is geraakt en daardoor gehandeld heeft. Ik wil niet in een slachtofferrol kruipen, maar ik vind dat ze me eruit geduwd hebben."

