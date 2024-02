Marc Overmars gaat niet verder in beroep en aanvaardt wereldwijde schorsing

Marc Overmars heeft besloten om niet verder in beroep te gaan tegen de door de Nederlandse voetbalbond opgelegde straf. Eerder was het hoger beroep van de voormalig technisch directeur al afgewezen. Overmars kon nog naar Hof van Arbitrage voor Sport (TAS) stappen, maar ziet daar van af, zo wordt zijn woordvoerder Frank Neervoort geciteerd door De Telegraaf.

Derhalve moet Overmars zijn werkzaamheden bij Royal Antwerp tot medio november noodgedwongen neerleggen. "Marc heeft in samenspraak met zijn familie het besluit genomen om geen procedure meer op te starten", vertelt Neervoort.

"We gaan daar ook geen verdere toelichting voor geven. Momenteel staat Marc ook op het punt om met vakantie te gaan." Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) had Overmars op 16 november een schorsing van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, opgelegd wegens zijn grensoverschrijdende gedrag in zijn tijd bij Ajax.

Op dat moment kon Overmars door blijven werken in België, maar toen de FIFA de door de ISR opgelegde straf overnam, moest de voormalig voetballer per direct zijn taken neerleggen bij Antwerp.

Overmars besloot dus in beroep te gaan tegen die sanctie, maar tevergeefs, zo bleek begin februari. Daarop heeft de directeur er nu dus voor gekozen om niet naar het TAS te stappen, maar zijn schorsing te accepteren.

Het betekent dat hij tot november niet werkzaam mag zijn bij Royal Antwerp. The Great Old zal het in de zomerse transferwindow dus zonder haar technisch directeur moeten stellen.

De directeur voetbalzaken vertrok begin februari 2022 totaal onverwachts bij Ajax toen het nieuws over zijn grensoverschrijdende gedrag bekend werd. Sinds de zomer van 2022 is Overmars werkzaam voor Royal Antwerp.

