Manchester United ziet openingsbod van in totaal 65 miljoen euro direct worden afgewezen

Manchester United heeft een eerste bod neergelegd bij Brentford voor Bryan Mbeumo, zo verzekert David Ornstein van The Athletic. Het openingsbod op de 25-jarige aanvaller en international van Kameroen is echter niet toereikend, voegt de goed ingevoerde journalist daar direct aan toe.

De verliezend Europa League-finalist is bereid om omgerekend ruim 53 miljoen euro neer te leggen voor Mbeumo. Met bonussen daar bovenop komt het totaalbedrag uit op 65 miljoen euro. Brentford neemt echter geen genoegen met een dergelijk bedrag voor de speler die nog een seizoen vastligt.

Manchester United geeft de strijd nog lang niet op en blijft in gesprek met Brentford over een zomertransfer. Manager Rúben Amorim ziet in Mbeumo de ideale versterking voor zijn haperende voorhoede. De speler zelf wil heel graag de stap naar Old Trafford maken.

Mbeumo staat al langer op het lijstje van Manchester United, dat de aanvaller afgelopen seizoen zag uitblinken. De in Frankrijk geboren en multifunctionele aanvaller kwam tot 20 doelpunten en stelde acht keer een ploeggenoot in staat om te scoren.

Manager Thomas Frank sprak onlangs bij Sky Sports over de interesse voor Mbeumo. ''Als het bedrag juist is, en het zal gaan om een fors bedrag, dan weet ik zeker dat de club naar aanbiedingen zal luisteren.''

Mbeumo kan in principe op alle posities in de voorhoede uit de voeten en staat inmiddels op 242 duels voor Brentford sinds zijn komst in 2019. De door Manchester United begeerde aanvaller kwam tevens achttien keer uit voor Kameroen.

Manchester United is al dicht bij de komst van Matheus Cunha, die voor 75 miljoen euro overkomt van Wolverhampton Wanderers. Een ander target, Liam Delap, koos uiteindelijk voor Chelsea.