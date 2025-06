Manchester United ziet kaper op de kust voor transfertarget Bryan Mbeumo

Tottenham Hotspur mengt zich in de race om de handtekening van Bryan Mbeumo, zo meldt Sky Sports. De Kameroener leek al ingestemd te hebben met een overstap van Brentford naar Manchester United, maar daar wil Tottenham een stokje voor steken. De nieuw aangestelde manager Thomas Frank kan daar een grote rol in spelen.

Tottenham kende een wisselvallig seizoen waarin de ploeg uit Londen zeventiende eindigde in de Premier League, maar wel de Europa League wist te winnen. Dit was genoeg reden voor the Lilywhites om manager Ange Postecoglou te ontslaan.

Donderdag 12 juni liet Tottenham weten dat Frank de nieuwe manager wordt. De Deen was tussen 2018 en 2025 de manager van Brentford en wist de club in 2021 via de play-offs voor het eerst naar de Premier League te leiden.

Mbeumo sloot net als Frank in 2019 aan bij the Bees. De Engelse club nam de spits voor 6,5 miljoen euro over van Troyes. Sindsdien speelde hij 242 wedstrijden voor de club en scoorde hij 70 keer.

Het eerste bod van Manchester United is al afgewezen door Brentford. The Red Devils boden 52 miljoen euro plus iets minder dan 12 miljoen euro aan bonussen. Sky Sports verwacht dat de club van manager Rúben Amorim de komende dagen weer een bod zal uitbrengen.

Tottenham heeft voor volgend seizoen al twee aankopen binnen. De eerder gehuurde Kevin Danso komt definitief naar Londen van RC Lens voor een transfersom van 25 miljoen euro. De achttienjarige Kroaat Luka Vuskovic komt voor 11 miljoen euro over van Hajduk Split.

Naast Mbeumo heeft Tottenham ook interesse getoond in Antoine Semenyo van Bournemouth. De Ghanese linksbuiten heeft nog een contract tot medio 2029 bij de ploeg van onder anderen Milos Kerkez en Justin Kluivert en wordt door Transfermarkt geschat op een waarde van 40 miljoen euro.