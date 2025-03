‘Manchester United ziet groeibriljant contractaanbod afwijzen en gaat over tot verkoop’

Manchester United lijkt afscheid te gaan nemen van Kobbie Mainoo, zo meldt The Guardian. Het eigen jeugdproduct zou een contractaanbod van the Red Devils naast zich neer hebben gelegd. De Brit wil een transfer naar het buitenland maken.

Mainoo heeft nog een tweejarig contract, maar de club zou openstaan voor de verkoop van de Engelse international. De middenvelder is voor een bedrag van 70 miljoen pond (80 miljoen euro) op te halen bij Manchester United, dat de transfersom goed kan gebruiken om de financiën op orde te brengen.

De in Stockport geboren Engelsman trad op zesjarige leeftijd toe tot de jeugdopleiding van Manchester United en maakte zijn debuut op zeventienjarige leeftijd in 2023. Mainoo kwam tot dusver tot tien interlands voor Engeland en zestig keer in actie voor het eerste elftal.

De talentvolle middenvelder is al geruime tijd verwikkeld in contractonderhandelingen, maar een akkoord blijft vooralsnog uit. Hoewel hij in verband wordt gebracht met Chelsea, lijkt een overstap binnen de Premier League momenteel niet de voorkeur van Mainoo te genieten.

Manchester United wil het onderste uit de kan halen met de verkoop van Mainoo, omdat de verkoop van de eigen jeugdspeler als pure winst geldt. Volgens the Guardian is er voorlopig echter nog geen direct contact geweest met andere clubs.



Mainoo en Alejandro Garnacho mochten in de winterse transferperiode vertrekken vanwege de financiële situatie van Manchester United, mits het juiste bod werd gedaan. De club verkeert niet alleen sportief in zwaar weer, maar ook buiten de lijnen. Minderheidseigenaar Sir Jim Ratcliffe heeft daarom een ingrijpende kostenbesparing doorgevoerd, waarbij 250 mensen zijn ontslagen en er nog eens 200 banen zijn geschrapt.



Mainoo was een belangrijke schakel in het team van trainer Rúben Amorim totdat hij in februari een kuitblessure opliep. De Portugees stelde vervolgens vast dat hij Mainoo niet in zijn gebruikelijke rol op het middenveld kon gebruiken.

"Hij had veel moeite met verdedigen als middenvelder – nu speelt hij meer als nummer 10 en dan zie je dat hij dichter bij het strafschopgebied opereert. Daar is hij erg sterk met zijn korte combinaties," zei Amorim eind januari. "We hebben tijd nodig om te werken met de spelers en hun beste positie te bepalen."