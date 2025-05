Manchester United wint ook op Old Trafford ruim van Athletic Club en bereikt Europa League-finale

Manchester United heeft donderdagavond zonder al te veel problemen de finale van de Europa League bereikt. Nadat de Engelse club de eerste halve finale vorige week al met 0-3 won op bezoek bij Athletic Club, zegevierden the Red Devils ook in de return in eigen huis: 4-1. In de finale, die op 21 mei plaatsvindt in Bilbao, neemt Manchester United het op tegen Tottenham Hotspur.

Athletic wist al dat het een lastige klus zou worden, maar moest het ook nog eens stellen zonder de geblesseerde Nico Williams, Iñaki Williams en Oihan Sancet. Bij Manchester United ontbraken Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee, eveneens vanwege blessures. Noussair Mazraoui was wél fit en stond in de basis.

Na ruim een half uur, nadat Álex Berenguer met pogingen over en naast al gevaarlijk was geweest, opende Mikel Jauregizar op prachtige wijze de score voor de bezoekers. Met een afstandsschot in de kruising van ruim twintig meter gaf hij Athletic toch weer wat hoop: 0-1.

Manchester United was aan de andere kant van het veld regelmatig slordig in het uitspelen van kansen. Vlak voor rust was er wel dé kans op de gelijkmaker, maar oog in oog met doelman Julen Agirrezabala wipte Alejandro Garnacho de bal naast.

In de tweede helft was het Athletic dat het initiatief nam, maar tegelijk ook niet echt tot grote kansen kwam. Regelmatig stond Manchester United met de rug tegen de muur, maar echt in de problemen kwam de thuisploeg niet. Al waren Unai Núñez (kopbal net naast) en Aingeru Olabarrieta (schot naast) uiteindelijk nog wel enigszins dichtbij.

Manager Rúben Amorim besloot Luke Shaw, Amad Diallo en Mason Mount te brengen, wat ervoor zorgde dat Manchester United weer meer grip kreeg. Twintig minuten voor tijd viel de 1-1 dan ook: Mount krulde de bal mooi in de verre hoek.

Daarmee was het wel duidelijk dat Manchester United dit tweeluik uiteindelijk ‘gewoon’ naar zich toe zou trekken. Via een rake kopbal van Casemiro uit een vrije trap en een intikker van Rasmus Højlund werd dat nog eens onderstreept: 3-1. De kers op de taart kwam van Mount, die de bal vanaf een meter of 45 in een leeg doel schoot: 4-1. Dat was ook de eindstand.

Manchester United bereikt daarmee voor het eerst sinds 2021 de finale van de Europa League. Destijds was Villarreal na strafschoppen te sterk. In de finale op 21 mei, die uitgerekend in het stadion van Athletic Club wordt gespeeld, is Tottenham dus de opponent. Die club won in de andere halve finale over twee duels met 5-1 van FK Bodø/Glimt.