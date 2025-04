'Manchester United wil van Onana af, maar één probleem houdt de keeper gevangen'

Manchester United lijkt van plan om na het seizoen afscheid te willen nemen van André Onana, maar een vertrek van de Kameroense doelman ligt volgens The Athletic niet zo eenvoudig ligt als gedacht. Er is een boekhoudkundig probleem dat een transfer gecompliceerd maakt.

De maand april is tot nu toe bijzonder zwaar geweest voor Onana. In de eerste kwartfinalewedstrijd van de Europa League tegen Olympique Lyon ging hij flink in de fout bij beide tegendoelpunten, wat resulteerde in een teleurstellende 2-2 uitslag. Manager Ruben Amorim besloot afgelopen zondag in te grijpen: Onana werd buiten de selectie gelaten voor de zware nederlaag tegen Newcastle United. Zijn vervanger, Altay Bayindir, wist echter geen overtuigende indruk te maken.

Hoewel Manchester United komende zomer op zoek wil gaan naar een nieuwe doelman, is een vertrek van Onana allesbehalve zeker. Volgens journalist Laurie Whitwell van The Athletic speelt de boekhoudkundige waarde van de keeper een grote rol. Onana werd vorig jaar zomer voor circa 51 miljoen euro overgenomen van Inter en die transfersom wordt over zijn vijfjarige contractduur afgeschreven. Daardoor staat hij nog steeds voor een bedrag van 31 miljoen euro in de boeken van Manchester United.

Een verkoop onder dat bedrag zou een directe financiële tegenvaller betekenen voor de club, en dat is problematisch gezien de regels van de Premier League omtrent winst en duurzaamheid (PSR). Clubs mogen namelijk 'slechts' 123 miljoen euro verlies lijden over een periode van drie jaar. Een vertrek van Onana onder de huidige boekwaarde zou die grens in gevaar kunnen brengen.

Volgens Whitwell is het keepersprobleem vooralsnog niet de hoogste prioriteit binnen de club. Manchester United richt zich komende zomer vooral op de komst van een spits, een middenvelder en een vleugelverdediger. Toch erkent de journalist dat het vertrouwen in Onana aan het afbrokkelen is, mede vanwege zijn fouten in cruciale momenten.

Amorim gaf Onana na de kritiek 'de ruimte om bij te komen', maar binnen de club leeft het gevoel dat een definitieve breuk in ieder geval bespreekbaar moet zijn. Toch lijkt een verkoop voor een bedrag boven zijn boekwaarde niet realistisch, wat een directe oplossing in de weg staat. Een huurconstructie zou een mogelijkheid zijn, mochten Manchester United en Onana besluiten tot een tijdelijk afscheid.

Een veelgenoemde potentiële oplossing is een transfer naar Saoedi-Arabië, waar clubs bereid zijn hoge salarissen te betalen en grote sommen te investeren in spelers uit de Premier League. Of dat scenario ook voor Onana werkelijkheid wordt, zal ook afhangen van de wensen van de keeper zelf.