Manchester United wil meedoen in de top en richt pijlen op peperdure Oranje-international

Rúben Amorim gaf onlangs aan dat hij het restant van de Premier League-wedstrijden van dit seizoen gaat afwerken met de nodige talenten, om op die manier de dragende krachten rust te geven met het oog op de Europa League-campagne. Vanaf de zomer moet Manchester United ook in de landelijke competitie meedoen om de knikkers en wat Amorim betreft doet het dat met de hulp van een extra Nederlander.

In de tijd dat Erik ten Hag de scepter zwaaide op Old Trafford, ontving hij de stevige kritiek te veel te shoppen naar spelers met een nadrukkelijke link met ons kikkerlandje. Zo haalde de nu clubloze trainer onder meer Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee naar het rode gedeelte van Manchester.

Amorim is niet van plan te breken met die halve traditie, zo blijkt uit berichtgeving van Sport BILD. Volgens het Duitse boulevardblad staat Xavi Simons hoog op het verlanglijstje van de Portugese oefenmeester.

Met name de veelzijdigheid van de creatieveling van RB Leipzig spreekt Amorim aan. De opvolger van Ten Hag schat in dat Simons uitstekend past in het 3-4-2-1-systeem dat Manchester United steevast hanteert sinds de komst van Amorim.

Wel erkennen de scouts van de gevallen topclub dat Simons zijn tekortkomingen heeft. Hij zou niet consistent genoeg zijn, te weinig defensieve arbeid leveren en niet altijd in het belang van het team spelen. Goedkoop zal de in Barcelona opgegroeide Nederlands international desalniettemin niet zijn. Om zijn nek hangt een prijskaartje van rond de zeventig miljoen euro.

Manchester United kan dergelijke transfersommen alleen ophoesten als het schip met geld een weg naar Noordwest-Engeland vindt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als the Red Devils beslag leggen op de Europa League, waarin Athletic Club in de halve finale de opponent is.

Volgens de Daily Mail levert de eindzege in het tweede UEFA-clubtoernooi 116 miljoen euro aan extra inkomsten op. Een deel daarvan zou Manchester United te danken hebben aan het Champions League-ticket dat het winnen van de Europa League met zich meebrengt.