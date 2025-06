Manchester United wil Højlund vervangen met man van 75 Premier League-doelpunten

Ollie Watkins staat op de lijst bij Manchester United, zo weet het zeer betrouwbare The Athletic maandag te melden. De spits van Aston Villa moet naar Old Trafford komen indien Rasmus Højlund wordt verkocht.

Manchester United en Aston Villa gingen een aantal maanden geleden al eens om de tafel. Toen werd een eventuele permanente overstap van Marcus Rashford besproken. De aanvaller, die afgelopen half jaar werd gehuurd door Aston Villa, wilde zelf echter niet naar Villa Park verkassen.

In die gesprekken over een transfer van Rashford werd ook Watkins besproken. De 29-jarige Engelsman kon eventueel betrokken worden in een ruildeal tussen de aanvallers, maar dat ging door Rashfords wensen niet door.

Momenteel wil Manchester United eerst zeker zijn van de komst van Bryan Mbuemo. De club is nog volop in onderhandeling met Brentford over een transfer van de 25-jarige spits.

Als Mbuemo binnen is, dan moet de club eerst verkopen om de selectie verder te kunnen versterken. Højlund is een van de spelers die Manchester United het liefst deze zomer ziet vertrekken. Tot nu toe heeft echter alleen Inter oppervlakkig interesse getoond in de Deen.

Manchester United weet dat Aston Villa moet verkopen om te kunnen voldoen aan de zogeheten 'Premier League profitability and sustainability rules’ (PSR). Ook het feit dat Watkins al 29 is en dus waarschijnlijk niets meer zal opleveren na zijn tijd op Old Trafford, weegt mee in het feit dat Manchester United niet bereid is om heel ver te gaan.

Afgelopen winter probeerde Arsenal de Engels international ook al los te weken uit Birmingham. Aston Villa verlangde toen 70 miljoen euro, daar waar Arsenal niet meer dan 50 miljoen wilde betalen.

Tijdens het EK van 2024 was Watkins nog de held van Engeland. In de halve finale tegen Nederland scoorde hij in de halve finale de 2-1, waardoor de Engelsen naar de finale gingen. Voor Aston Villa speelde hij 184 Premier League-duels, hierin vond hij 75 keer het net.