Manchester United wil af van Casemiro en McTominay om middenvelder van Paris Saint-Germain te halen

Manchester United heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Manuel Ugarte, zo schrijven Fabrizio Romano en Florian Plettenberg van Sky Sport. De Uruguayaan wil ‘dolgraag’ naar Old Trafford verhuizen, maar is in afwachting van de onderhandelingen tussen Manchester United en Paris Saint-Germain, waar de Uruguayaan nog vier jaar vastligt.

Ugarte zou zo’n 45 miljoen euro moeten kosten, al zou een huurdeal met verplichte koopoptie ook een mogelijkheid zijn voor Manchester United. Volgens The Guardian moet de club namelijk mogelijk eerst af van een grootverdiener om Ugarte te kunnen kopen. Casemiro en Scott McTominay, net als Ugarte defensieve middenvelder, staan volgens Romano op de nominatie om te vertrekken om ruimte te creëren voor Ugarte.

PSG heeft ondertussen geen haast om Ugarte te verkopen gezien zijn nog vier jaar lopende contract in het Parc des Princes. De Fransen zouden ervoor kunnen kiezen om een huurdeal af te wijzen, waardoor Man United gedwongen wordt om eerst te verkopen voordat Ugarte kan worden binnengehaald.

Manchester United is in gesprek met PSG om tot een oplossing te komen en mogelijk brengt de vertrekwens van de speler de transfer in een stroomversnelling. Wat in het voordeel kan spreken van Ugarte, is dat hij dezelfde zaakwaarnemer heeft als de eerder op de dag aangetrokken Leny Yoro: Jorge Mendes.

Ugarte was afgelopen seizoen veelal basisspeler bij PSG. Trainer Luis Enrique stelde hem in 21 van de 33 Ligue 1-wedstrijden waarvoor hij beschikbaar was in de basis op. Tot doelpunten kwam de 23-jarige rechtspoot uit Montevideo niet, wel leverde hij drie assists af.

Ugarte, 22-voudig international, geniet momenteel van zijn vakantie nadat hij onlangs nog deelnam aan de Copa América. Uruguay reikte tot de halve finale, waarin Colombia met 1-0 te sterk bleek. Ugarte was in alle Copa América-wedstrijden basisspeler.

Ugarte begon zijn carrière in eigen land bij Club Atlético Fénix, voordat hij in januari 2021 de overstap maakte naar het Portugese FC Famalicão. Een seizoen later telde Sporting Portugal bijna 25 miljoen euro voor hem neer. Begin vorig seizoen streek hij neer bij PSG, dat liefst 60 miljoen euro voor hem overhad.