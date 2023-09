Manchester United weet met uitblinkende Amrabat eindelijk te imponeren

Dinsdag, 26 september 2023 om 23:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:04

Manchester United heeft zich dinsdagavond eenvoudig geplaatst voor de achtste finale van de EFL Cup. De ploeg van manager Erik ten Hag won op Old Trafford met 3-0 van Crystal Palace. Sofyan Amrabat maakte zijn basisdebuut als linksback en de supporters waren overwegend tevreden met de inbreng van de international van Marokko. Amrabat mocht zaterdag tegen Burnley (0-1) al heel kort invallen van Ten Hag. De loting voor de vierde ronde vindt woensdagavond plaats.

De Nederlandse trainer koos dus voor Amrabat op de linksbackpositie in een viermansverdediging. De van origine middenvelder werd achterin geassisteerd door Harry Maguire, Raphaël Varane en Diogo Dalot. Casemiro en Mason Mount fungeerden als controleurs op Old Trafford, met Facundo Pellistri, Hannibal Mejbri en Alejandro Garnacho als meer naar voren geschoven pionnen. Anthony Martial was de aanvalsleider en onder meer Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Bruno Fernandes en Donny van de Beek zaten op de bank.

Manchester United, dat de EFL Cup afgelopen seizoen veroverde, de eerste prijs in zes jaar tijd, nam na twintig minuten spelen de leiding. Na en vlotte aanval van the Red Devils was het de mee opgekomen Dalot die Garnacho bediende en de Argentijns-Spaanse vleugelaanvaller tikte de bal van dichtbij in de korte hoek: 1-0. Manchester United maakte de bekeravond slechts minuten later een stuk makkelijker. Casemiro kopte uit een hoekschop vanaf rechts onberispelijk raak in de linkerhoek: 2-0. Palace kon daar in de eerste helft maar weinig tegenover stellen.

Amrabat kon terugkijken op een ijzersterke eerste helft. De als back fungerende zomeraanwinst won honderd procent van zijn persoonlijke duels en tackles. Daarnaast kwamen bijna al zijn passes (97 procent) aan. Hij maakte ook na rust indruk bij Manchester United, dat de wedstrijd al in de 55ste minuut in het slot gooide. Een indraaiende pass van Casemiro werd bij de tweede paal keihard binnengeschoten door Martial: 3-0. Ten Hag haalde de uitblinkende Amrabat, die applaus kreeg bij zijn wissel, naar de kant en gunde onder meer Van de Beek speeltijd in de slotfase, zijn eerste officiële minuten sinds januari. Manchester United bekert heel makkelijk verder en staat zaterdag, dan in de Premier League, wederom tegenover Crystal Palace.