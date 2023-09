Manchester United weet Mason Greenwood op de valreep toch nog te lozen

Vrijdag, 1 september 2023 om 23:27 • Lars Capiau • Laatste update: 00:19

Mason Greenwood gaat op huurbasis aan de slag bij Getafe, zo melden David Ornstein van the Athletic en Fabrizio Romano op Twitter. De 21-jarige aanvaller vindt zo toch nog voor het verstrijken van de transferdeadline onderdak, nadat Manchester United in een clubstatement liet weten afscheid te nemen van de Engelsman. Getafe is ondertussen bezig met het in orde maken van het papierwerk om de transfer af te ronden.

Eerder op Deadline Day meldde journalist Samuel Luckhurst van Manchester Evening News nog dat Manchester United de aanvaller niet kwijt ging raken. Greenwood werd begin vorig jaar opgepakt en geschorst vanwege beschuldigingen van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin, met wie hij inmiddels een kind heeft gekregen. Lazio toonde serieuze interesse, maar de Italiaanse club ligt dankzij de geruchten flink onder vuur bij de achterban, waardoor de Italianen naar verluidt de stekker uit de deal trokken.

Mason Greenwood to Getafe, deal now sealed and signed! Manchester United and player give final green light ?????? Deal with Lazio collapsed, Getafe sign Greenwood. ?????????????? pic.twitter.com/bD9U6n5heJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

De club uit Manchester zou gezien de omstandigheden bereid zijn om af te zien van een transferbedrag, maar omdat de onderhandelingen zo laat op Deadline Day pas van start gingen wordt het afronden van de transfer een race tegen de klok. Er zou echter optimisme heersen over het afronden van de deal bij beide partijen.

Hoewel een (tijdelijk) vertrek van Greenwood na de transferwindow ook niet uit te sluiten valt, wil Getafe de deal zo snel mogelijk gladstrijken. Volgens the Athletic toonden meerdere Premier League-clubs interesse en was er ook serieuze belangstelling uit Italië, Duitsland en dus Spanje. Ook zou Greenwood de mogelijkheid hebben gehad om naar Turkije of Saudi-Arabië te vertrekken.