Manchester United voorkomt na curieuze misser Fernandes nieuwe blamage tijdens Aziatische tour

Manchester United heeft de Aziatische tour afgesloten met een overwinning. Het elftal van manager Rúben Amorim won vrijdag in een vriendschappelijk duel met 1-3 van de nationale ploeg van Hong Kong, na een 1-0 achterstand bij rust. The Red Devils verloren woensdag nog verrassend met 1-0 van ASEAN All Stars.

Het was Manchester United dat domineerde in de beginfase in het zeer regenachtige Hong Kong Stadium. Desondanks keken de bezoekers na twintig minuten tegen een 1-0 achterstand aan: doelman Tom Heaton liet een schot van Juninho door zijn vingers glippen op het kletsnatte veld.

In het natte maar ook warme en klamme Hong Kong werd halverwege de eerste helft een drinkpauze ingelast. Het inspireerde Manchester United niet om de achterstand nog voor rust weg te poetsen. Bruno Fernandes kreeg een unieke kans toen hij alleen op de doelman afging, maar in plaats van vol te schieten probeerde de Portugees het met een balletje achter zijn standbeen, wat mislukte.

Bij de Engelsen was er overigens geen plaats voor Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee. Het trio kreeg afgelopen woensdag ook al geen speeltijd in de eerste oefenwedstrijd op Aziatische bodem.

Amorim voerde halverwege elf wissels door en zag zijn ploeg vijf minuten na rust op 1-1 komen. De ingevallen Chido Obi-Martin werd op maat bediend door Manuel Ugarte en knalde van binnen de zestien onberispelijk raak. Manchester United drukte nadien door en Hong Kong kon niets anders doen dan verdedigen en tegenhouden.

Het bleek niet voldoende om de 1-2 voor Manchester United te voorkomen. Mason Mount, die eerder nog een strafschop claimde, gaf voor op Obi-Martin, die ditmaal trefzeker was met het hoofd. In de vierde minuut van blessuretijd bepaalde Ayden Heaven de eindstand op 1-3 in het Hong Kong Stadium.

Wat volgt is een break van enkele weken voor de spelers van Manchester United, voordat de voorbereiding op het nieuwe seizoen start. De eerstvolgende oefenwedstrijd is op 19 juli tegen het naar de Premier League gepromoveerde Leeds United.