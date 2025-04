Manchester United voert positieve gesprekken en heeft beste papieren om begeerde spits te tekenen

Fabrizio Romano heeft groot nieuws over Manchester United. De club van manager Ruben Amorim heeft momenteel de beste papieren om Matheus Cunha van Wolverhampton te tekenen.

Manchester United is volop in onderhandeling met de entourage van Cunha over de persoonlijke voorwaarden. Met Wolverhampton hoeft niet gesproken te worden, daar de Braziliaan een ontsnappingsclausule van zo’n zeventig miljoen euro in zijn contract heeft staan.

Volgens de Italiaanse transfermarktexpert heeft zowel Manchester United als kamp-Cunha een goed gevoel bij de gesprekken, al blijven er meerdere clubs geïnteresseerd in zijn diensten.

Bij Manchester United is de spitsenpositie een groot probleem. Rasmus Højlund heeft in heel 2025 slechts één treffer gemaakt voor de club. Zijn seizoenstotaal staat op drie.

De kans is dan ook groot dat de Deen vertrekt. Joshua Zirkzee is momenteel geblesseerd, maar maakt ook geen groots seizoen door. Cunha zal komend seizoen voor de doelpunten moeten zorgen op Old Trafford.

Dat hij in de Premier League kan scoren, heeft hij al bewezen bij Wolverhampton. Dit seizoen vond hij in 28 Premier League-duels 14 keer het net voor de club. Daarnaast was hij vier keer aangever.

De dertienvoudig international van Brazilië kwam in de zomer van 2023 voor vijftig miljoen euro over van Atlético Madrid. Sinds zijn komst bij the Wolves maakte hij veel indruk, daar ook Arsenal en Tottenham Hotspur interesse in hem zouden hebben.