‘Manchester United voegt twee Nederlanders toe aan het transferlijstje’

Manchester United heeft Jeremie Frimpong en Denzel Dumfries op het oog. De twee Nederlandse rechtsachters staan op de nominatie om Aaron Wan-Bissaka te vervangen, zo claimt de Italiaanse journalist Rudy Galetti zaterdagmorgen.

Man United wil het contract van Wan-Bissaka verlengen, maar de onderhandelingen lopen allesbehalve soepel. Het lijkt erop dat de club en de rechtsachter niet uit zullen komen, waardoor de Engelsman komende zomer vertrekt bij Man United.

Wan-Bissaka kwakkelt dit seizoen met een hamstringblessure en kwam daarom pas twaalf Premier League-duels in actie voor de club. De laatste keer dat hij op het veld stond was op 14 januari, tegen Tottenham Hotspur (2-2).

Bovendien geeft manager Erik ten Hag ook de voorkeur aan Diogo Dalot. De Portugees geniet het vertrouwen van de in Haaksbergen geboren oefenmeester en betaalt dit terug met een doelpunt en twee assists.

Mocht Wan-Bissaka de deur op Old Trafford achter zich dichttrekken, ziet Man United in Frimpong en Dumfries twee beoogde opvolgers. Frimpong heeft een afkoopclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan.

Dumfries geldt als goedkopere optie voor de club. De voormalig speler van onder meer PSV en sc Heerenveen heeft een contract tot medio 2025 bij Inter, van een verlenging lijkt het niet te gaan komen.

In de strijd om Frimpong heeft Man United echter wel flink wat concurrentie te dulden. Zowel Arsenal als Aston Villa zitten achter de diensten van de geboren Amsterdammer aan.



