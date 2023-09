Manchester United verzint betaalbare constructie en presenteert Sofyan Amrabat

Vrijdag, 1 september 2023 om 23:41 • Jeroen van Poppel

Sofyan Amrabat is vlak voor middernacht op Deadline Day gepresenteerd als nieuwe speler van Manchester United. De club van manager Erik ten Hag huurt de 27-jarige middenvelder in eerste instantie voor tien miljoen euro van Fiorentina. Manchester United heeft daarna een optie tot koop voor 25 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

Zo komt er na maanden een eind aan de transfersoap van Amrabat, die al tijden niet meer meetrainde bij Fiorentina. Manchester United beschikte na enkele grote aankopen niet over voldoende financiële middelen om Amrabat rechtstreeks te kunnen kopen, maar de Marokkaans international wilde alleen naar Old Trafford. Liverpool, Napoli en op het laatst zelfs Fulham probeerden de deal van Manchester United tevergeefs te kapen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is een enorme eer om speler van Manchester United te worden", zegt Amrabat op de clubwebsite. "Ik heb geduld moeten hebben op dit moment, maar ik ben iemand die altijd naar mijn hart luistert en nu vertegenwoordig ik de club van mijn dromen. Ik ben een gepassioneerde speler; Ik wil die energie naar de ploeg brengen en ik zal alles in elke actie stoppen die ik voor het team onderneem."

Ten Hag speelde een doorslaggevende rol in de transfer. “Ik weet precies hoe Erik ten Hag graag werkt en wat hij nodig heeft van zijn spelers", zegt Amrabat, die bij FC Utrecht al met de coach werkte. "Zijn coaching en begeleiding hebben mij als speler eerder in mijn carrière enorm ontwikkeld. Ik weet dat hij zal helpen om het beste uit mijn capaciteiten naar boven te halen, zodat ik de groep kan helpen dit seizoen succesvol te zijn."

Amrabat brak in 2014 door in de hoofdmacht van FC Utrecht. De middenvelder werd door de Domstedelingen verkocht aan Feyenoord, waar hij nooit echt wist te slagen. Via Club Brugge kwam Amrabat uiteindelijk in de Serie A terecht. In Italië wist de controleur volledig op te bloeien bij Hellas Verona, waarna Fiorentina hem na een seizoen voor 19,5 miljoen euro overnam. Na 107 officiële duels voor die club zwaait de 55-voudig international van Marokko af.