Manchester United verliest voor 16e keer in Premier League op pijnlijke middag in Londen

Manchester United is terug op aarde. De ploeg van Rúben Amorim verloor zondag met 4-3 van Brentford, na een 0-1 voorsprong. Een flinke tegenslag voor de middenmoter in de Premier League na de 0-3 zege op Athletic Club in de halve finale van de Europa League. Het is nederlaag nummer zestien in competitieverband.

De start van Manchester United was nog veelbelovend. Alejandro Garnacho gaf voor vanaf links en het was Mason Mount, die weer eens een kans kreeg van Amorim, die van dichtbij de 0-1 binnentikte.

De vreugde bij de bezoekers was van korte duur. Na bijna een halfuur spelen in West-Londen veranderde Luke Shaw een schot van richting, waardoor de 1-1 op het scorebord verdween. Slechts enkele minuten later kopte Kevin Schade van dichtbij raak, waardoor Brentford voor het eerst aan de leiding kwam.

Op dat moment zat Matthijs de Ligt met een knieblessure en een met van pijn vertrokken gezicht op het veld. De centrumverdediger, net hersteld van een andere kwetsuur, kwam niet schadevrij uit een duel met Yoane Wissa en moest worden vervangen door Harry Maguire.

Brentford rook dat er iets te halen viel tegen Manchester United en breidde de voorsprong uit na 70 minuten spelen. Het was opnieuw de uitblinkende Schade die Altay Bayindir, die speelde omdat André Onana rust kreeg, verschalkte met een bekeken kopbal. Enkele minuten later schoof Wissa de bal in een leeg doel, waardoor Brentford op 4-1 kwam.

Een pijnlijke middag dus voor Manchester United in Londen, al bracht Christian Eriksen de hoop nog een beetje terug na 82 minuten spelen. De Deense middenvelder schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied. Het sein voor de meegereisde fans om enkele liederen in te zetten, ondanks de achterstand.

Brentford raakte niet direct van slag van de goal van Eriksen en ging op zoek naar goal nummer vijf. Die kwam er uiteindelijk niet. Amad Diallo maakte er ver in blessuretijd zelfs 4-3 van, tot woede van doelman Mark Flekken. Verder liet Brentford het echter niet komen.