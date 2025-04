Manchester United verliest drie dagen na het wonder van Old Trafford thuis van Wolverhampton

Manchester United heeft zondag tegen Wolverhampton Wanderers zijn vijftiende Premier League-nederlaag van het seizoen geleden. Drie dagen na de onwerkelijke avond op Old Trafford tegen Olympique Lyon werd het een middag om snel te vergeten voor the Red Devils, die vermoeid oogden en door een prachtige vrije trap van Pablo Sarabia verloren: 0-1. Nummer vijftien Wolves komt nu in punten gelijk (38) met het als veertiende geplaatste Man United.

De eerste helft was weinig verheffend. De thuisploeg speelde inspiratieloos na de krankzinnige zege op Lyon (5-4) en wist aanvallend amper iets te bewerkstelligen Het gaf Wolves de gelegenheid om aan aanvallen te denken, wat leidde tot enkele ongevaarlijke afstandsschoten.

Man United zocht zijn kansen vooral vi standaardsituaties, maar de bal telkens net niet goed vallen. The Red Devils kwam en via een afstandsschot van Kobbie Mainoo het dichtst bij een treffer, maar de Engelsman schoot naast.

Ook in de eerste fase na rust moest United zijn gevaar uit standaardsituaties creëren. De pogingen en voorzetten van Christian Eriksen leverden niets op. Aan de overkant kwam voormalig Groningen-spits Jørgen Strand Larsen net tekort om André Onana in de race om de bal te kloppen.

United-manager Rúben Amorim geep in met het inbrengen van Diogo Dalot en Bruno Fernandes. Maar ook met de twee Portugezen in het veld bleef het moeizaam gaan bij Man United.

Een kwartier voor tijd kwamen the Wolves zelfs op voorsprong. Sarabia eiste de bal op bij een vrije trap op zo'n twintig meter van het doel en zag zijn inzet schitterend in de bovenhoek belanden: 0-1.

Man United wist na afgelopen donderdag tegen Lyon niet opnieuw een miraculeuze ontsnapping te bewerkstelligen.